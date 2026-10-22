Wingo reveló su Destino Oculto 2026: una isla que parece un paraíso y tiene múltiples experiencias

El misterio finalmente llegó a su fin a 1.182 millas de Colombia. Tras semanas de expectativa y con los cupos agotados en apenas 19 minutos, más de 350 viajeros abordaron sus vuelos sin conocer el rumbo exacto al que volarían.

La travesía comenzó en la madrugada del 22 de octubre de 2026, cuando despegaron los dos vuelos especiales de la aerolínea Wingo: el primero desde Bogotá a las 5:20 a. m. y el segundo desde Medellín a las 6:30 a. m.

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A 30.000 pies de altura, la celebración ya estaba en marcha con una fiesta a bordo, transformando el trayecto aéreo en la primera parada de esta experiencia insular. El secreto se reveló con uno de los aterrizajes más icónicos del Caribe sobre Maho Beach, la famosa playa donde las aeronaves sobrevuelan a escasos metros de turistas y residentes antes de tocar pista en el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana.

Al tocar tierra (el vuelo de Bogotá a las 9:18 a. m. y el de Medellín a las 10:14 a. m. hora local), los capitanes anunciaron el lugar donde pasarán cuatro días y tres noches: Sint Maarten.



✈️ ¡Momento de revelar este misterio! #DestinoOculto3 aterriza en Saint Maarten, una isla donde el encanto francés y la energía holandesa se encuentran frente al mar Caribe. 🇸🇽 ¡Prepárate para descubrir todo lo que nos espera en estos dos paraísos! 💜 pic.twitter.com/Rc8msqlPyP — Wingo (@wingo) October 22, 2026

Sint Maarten: la joya caribeña donde conviven dos culturas

Esta tercera edición de Destino Oculto, desarrollada en alianza entre Wingo y Corona, se concibió bajo el concepto “Un destino, dos paraísos”. Sint Maarten / Saint-Martin es una isla de aproximadamente 87 kilómetros cuadrados rodeada de aguas turquesas, paisajes tropicales y una destacada riqueza gastronómica, arquitectónica y cultural.

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Lo que hace verdaderamente fascinante a este destino es su dualidad territorial: el sector sur es Sint Maarten, un país autónomo del Reino de los Países Bajos, mientras que la zona norte es Saint-Martin, un territorio francés. Esta particularidad permite a los viajeros disfrutar de la influencia neerlandesa y la tradición francesa en una misma experiencia caribeña.

Una agenda cargada de atardeceres, piscina y adrenalina

Entre el 22 y el 25 de octubre, los participantes disfrutan de una experiencia todo incluido con una variada agenda de actividades diseñadas por Wingo y sus aliados: Atardeceres navegando en catamarán: Corona acompaña a los viajeros en un especial Corona Sunset a bordo de catamaranes y una fiesta en la playa para contemplar la caída del sol en el lado neerlandés.

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Relajación y bienestar: O Boticário lidera una Splash Party en la piscina del hotel Divi Little Bay, orientada al bienestar y el descanso.

Adrenalina en las alturas: Takis extiende la emoción en tierra premiando a varios asistentes con un recorrido en The Flying Dutchman, ubicada en el parque Rainforest Adventures, reconocida como la tirolesa más empinada del mundo.

Diversión en la playa y gran cierre: Wingo realiza actividades innovadoras en Orient Bay, una de las playas más emblemáticas del lado francés, seguidas de una gran fiesta de despedida para celebrar el cierre de la aventura. La travesía cuenta además con el respaldo y asistencia de Universal Assistance.

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Innovación y emoción: el nuevo rumbo del turismo de experiencia

Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de Wingo, explicó que Destino Oculto nació con el propósito de llevar la emoción de viajar a otro nivel al entregar el viaje por completo a la sorpresa. Según el directivo, haber vendido la totalidad de las entradas en tan solo 19 minutos confirma el gran interés de las personas por nuevas formas de viajar y motiva a la compañía a continuar creando experiencias disruptivas.