Hombres armados ingresaron al hospital y asesinaron a un paciente en Suárez, Cauca

Dos nuevos ataques a la misión médica se registraron entre la madrugada y la mañana de este lunes en el norte del Cauca, cuando hombres armados irrumpieron en el hospital del municipio de Suárez.

El primer caso ocurrió cuando los familiares de una persona que llegó sin vida al centro asistencial agredieron física y verbalmente a los trabajadores del sitio, además causaron daños a las instalaciones y los equipos médicos del hospital.

Publicidad

El segundo hecho se registró alrededor del mediodía, cuando sujetos armados ingresaron al mismo hospital y asesinaron al paciente Javier Antonio Delgado Carabalí, quien se encontraba hospitalizado en el sitio.

"La Administración Municipal recuerda que los hospitales, las ambulancias, el personal sanitario y las personas que reciben atención médica gozan de protección en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Atacar un centro asistencial y poner en riesgo a quienes allí se encuentran es una conducta inaceptable. Ninguna circunstancia justifica convertir un hospital en escenario de violencia", señaló la alcaldía de Suárez a través de un comunicado.



Por el momento, las autoridades están en alerta, mientras que la comunidad permanece atemorizada ante la posibilidad de otros hechos de violencia al interior del centro médico.