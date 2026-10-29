Reconstrucción de Caldas tras sismo: hospitales, colegios y otras obras que requieren financiación

La reconstrucción de Caldas tras el sismo del 10 de agosto enfrenta un desafío financiero que podría superar los $4 billones. Aunque el departamento avanza en la estructuración de proyectos para recuperar infraestructura afectada, garantizar los recursos para ejecutar las obras sigue siendo uno de los principales retos.

Actualmente, el portafolio contempla 10 proyectos por $107.873 millones, destinados a recuperar servicios esenciales. Sin embargo, las necesidades identificadas en 26 municipios, sin incluir Manizales, ascienden a $2,217 billones, una cifra superior a la programación inicial departamental de $222.500 millones.

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Carlos Anderson, exsecretario de Planeación de Caldas, participó durante su gestión en la articulación de iniciativas para convertir los daños identificados en proyectos técnicamente estructurados y facilitar la búsqueda de financiación.

Hospitales y colegios, entre las prioridades

Las obras propuestas incluyen intervenciones en los hospitales de Pácora, Supía y Viterbo; centros de desarrollo infantil en Palestina, Victoria y San José; estaciones de Bomberos en Aguadas y Belalcázar; el Centro de Protección al Adulto Mayor de Filadelfia y la Plaza de Mercado de Riosucio.



A estas necesidades se suman cerca de $300.000 millones para infraestructura educativa, $80.000 millones para el Hospital Santa Sofía y $120.000 millones para otros hospitales y centros de salud.

Según Anderson, la reconstrucción debe trascender la reparación de las estructuras y permitir que los municipios fortalezcan su infraestructura y capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

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Ayudas para las familias afectadas

Mientras avanzan los proyectos, el departamento reportó la entrega de más de 1.200 subsidios de arrendamiento por cerca de $1.100 millones en 16 municipios. También destinó $6.873 millones a soluciones temporales de vivienda para 7.217 hogares y ejecutó $3.500 millones en bancos de materiales para reparaciones menores en 19 municipios.

En materia financiera, se trasladaron $48.000 millones al Fondo Departamental de Gestión del Riesgo y se proyecta un crédito por $100.000 millones, sujeto a los trámites correspondientes.

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El reto de financiar las obras

Tras finalizar la evaluación de daños, Caldas avanza en la formulación del Plan de Acción Específico para definir las prioridades de recuperación.

El siguiente paso será asegurar recursos mediante la coordinación entre municipios, departamento y Gobierno nacional. Anderson advirtió que la continuidad institucional será clave para convertir los proyectos formulados en obras concretas y avanzar hacia un territorio más seguro y preparado.

