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Sectores académicos rechazan nombramiento de Camilo Noguera Pardo como director del ICANH

En una carta abierta dirigida al presidente Abelardo de la Espriella y a la ministra de Cultura, Paola Holguín, investigadores cuestionaron el perfil profesional del abogado y advirtieron sobre los retos científicos y patrimoniales que enfrenta la entidad.

ICANH.jpg
ICANH.
Foto: archivo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Un grupo de académicos e investigadores especializados en antropología, arqueología e historia expresaron su rechazo ante el nombramiento de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y solicitó al Gobierno reconsiderar la decisión.

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A través de una carta abierta dirigida al presidente Abelardo De La Espriella y a la ministra de Cultura, Paola Holguín, los firmantes manifestaron su preocupación por la trayectoria profesional del designado y señalaron que, a su juicio, no cuenta con la formación ni la experiencia académica necesarias para asumir la dirección de una entidad dedicada a la investigación científica y la protección del patrimonio cultural colombiano.

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En el documento, los investigadores destacaron el papel que ha desempeñado el ICANH desde su fundación, en 1941, y recordaron las responsabilidades del instituto en la protección de lugares de importancia arqueológica e histórica, como los parques arqueológicos de San Agustín y Tierradentro, Ciudad Perdida y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, este último objeto de trabajo conjunto con Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Uno de los principales argumentos expuestos en la carta para reconsiderar el nombramiento de Noguera es que la dirección del instituto requiere conocimientos especializados en las disciplinas que constituyen su campo de acción. Por esa razón, los firmantes cuestionaron que el cargo sea ocupado por un abogado al que consideran ajeno a las áreas de la antropología, la arqueología, la historia y la gestión del patrimonio cultural.

Según los investigadores, Colombia cuenta con una comunidad académica con formación de maestría y doctorado, experiencia investigativa y trayectoria en instituciones nacionales e internacionales que podría asumir esa responsabilidad.

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Además, advirtieron que el trabajo del ICANH no se limita a la investigación, pues sus conceptos técnicos también contribuyen a la toma de decisiones estatales que involucran a comunidades y territorios en distintas regiones del país.

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