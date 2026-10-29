Gobierno busca levantar las alertas de viaje de EEUU sobre Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que convocó a los ministros de Defensa y de Comercio, Industria y Turismo, al canciller y a otros integrantes del Gobierno para coordinar acciones frente a los llamados travel warnings, durante el 32.º Congreso Nacional de la Hotelería, organizado por Cotelco en Bucaramanga.

“Colombia ha mejorado en todas sus cifras en materia de seguridad. Estamos enviando ese mensaje”, afirmó Restrepo, al referirse a las gestiones que adelantan las entidades del Gobierno para comunicar los avances del país en esta materia a las autoridades estadounidenses.

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Restrepo advirtió que una disminución en el número de viajeros internacionales puede afectar los ingresos, el empleo y la actividad económica del sector turístico.

“Si no, los viajeros seguirán cayendo. Y esos viajeros cayendo significan menos capacidad de valor agregado dado a este sector”, sostuvo.



Por primera vez en la historia, uno de cada cinco habitantes de EE.UU. es latino Foto: AFP, referencia

Estados Unidos, señaló, es uno de los mercados prioritarios para Colombia, por lo que consideró necesario fortalecer las condiciones para atraer visitantes y generar confianza.



¿Ahora cuáles son los retos del turismo?

El vicepresidente planteó tres frentes de trabajo para mejorar la competitividad de Colombia como destino internacional: ampliar la conectividad, fortalecer la promoción turística y mejorar la seguridad.

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En materia de conectividad, propuso gestionar nuevas rutas aéreas, fortalecer las conexiones existentes y ampliar la capacidad de los aeropuertos para facilitar el desplazamiento de los visitantes hacia las diferentes regiones del país.

También destacó la importancia de competir mediante la calidad de los servicios y las experiencias turísticas, además de los precios.

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Sobre la seguridad, sostuvo que las condiciones de orden público influyen en la percepción internacional de Colombia y en las decisiones de quienes consideran visitar el país. “No hay turismo sin seguridad. Así de sencillo. La seguridad es el primer paso”, afirmó.

El funcionario insistió en que las entidades del Gobierno deben coordinar sus acciones para atender los factores que pueden afectar la llegada de turistas y fortalecer la actividad económica del sector.