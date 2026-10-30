Inicia proceso sancionatorio contra inmobiliaria en Cali por arriendos excesivos

Ya casi se cumplen tres meses del terremoto del 10 de agosto, y aún hay miles de familias en Cali que siguen sin tener un lugar donde vivir, después de que sus apartamentos o casas resultaran afectadas durante la emergencia.

La mayoría de ellas se están quedando donde familiares y amigos, mientras avanzan en la búsqueda de un nuevo hogar, misión que se ha vuelto prácticamente imposible por los altos precios de arrendamiento, o los complejos requisitos que piden los propietarios.

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En el sur de la ciudad, varias familias están contrarreloj buscando un lugar a donde mudarse, pues les han dicho que no pueden seguir en el lugar donde están actualmente, sin embargo altos precios es la principal barrera con la que se encuentran.

"Nos cansamos de buscar por el barrio La Hacienda, que es el sitio o la zona que más nos interesa, por la cercanía con nuestro apartamento afectado que está en Quintas de Don Simón. En la unidad nos dicen que tenemos que desocupar lo más pronto posible los que todavía estamos allí, y se queda uno sorprendido porque los alquileres ya sobrepasan los tres millones y medio. Las administraciones superan los 500 mil, 600 mil, 700 mil pesos", aseguró Carlos Omar Saldarriaga es uno de los damnificados



La misma situación se está viviendo en el norte de Cali, donde las familias reportan incrementos en los arrendamientos desde un 50% y 60% en adelante.

"¿Por qué trepar esos arrendos tan costosos? Antes podías conseguir perfectamente una casa en el barrio La Merced, en 1.300.000, 1.400.000, hasta 1.500.000. Pero ahora para un apartaestudio te están pidiendo 1.600.000 pesos. Para una casa aquí cerca al Orquideorama la vimos en 3.500.000, 2.500.000", señaló Monica Lozada, afectada del barrio La Flora.

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Desde la Oficina de Protección al Consumidor de la Alcaldía de Cali indican que durante este tiempo se ha atendido alrededor de 850 solicitudes relacionadas con irregularidades en el cobro del arrendamiento, y que siguen atendiendo más quejas de la comunidad. Incluso ya se inició un proceso sancionatorio contra una inmobiliaria.

"Una de las grandes inmobiliarias de Cali está en un proceso sancionatorio donde recopilamos suficiente evidencia para poder abrirlo: subieron de manera unilateral el arrendamiento, en otros casos decidieron dar por terminados los contratos, en otros casos no están habitados los apartamentos, pero ellos dicen que por estar el trasteo ahí adentro les deben pagar el canon, lo cual es muy abusivo", indicó el subsecretario de inspección vigilancia y control de la secretaría de Seguridad de Cali, Jorge Moreno.

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Las autoridades indican que el canal principal para denunciar estas irregularidades es a través de la página web de la alcaldía, o de manera presencial acercarse al sótano del Centro Administrativo Municipal CAM.