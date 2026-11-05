Policía de Bucaramanga reporta 5.415 capturas y más de 1.600 kilos de droga incautados

La Policía Metropolitana de Bucaramanga entregó un balance de los resultados de seguridad obtenidos durante lo corrido de 2026, con un total de 5.415 personas capturadas por diferentes delitos. De esta cifra, 4.271 fueron detenidas en flagrancia y 1.144 mediante orden judicial.

De acuerdo con la institución, en el mismo periodo se realizaron 309 diligencias de registro y allanamiento y se incautaron 588 armas de fuego. Además, las autoridades reportaron la recuperación de 66 automotores y 578 motocicletas, así como la incautación de más de 1.601 kilogramos de estupefacientes.

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Dentro de las intervenciones más relevantes, la Policía Metropolitana destacó los procedimientos adelantados en abril contra las estructuras conocidas como ‘Los del Sur’ y ‘Los Búcaros’. En un trabajo conjunto entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y la Fiscalía General de la Nación, se realizaron 11 diligencias de registro y allanamiento que permitieron cuatro capturas en flagrancia.

Posteriormente, en octubre, las autoridades desarrollaron ocho allanamientos en el municipio de Girón, donde fueron capturadas cinco personas y se incautaron 3.020 dosis de estupefacientes, entre bazuco, base de coca y marihuana.



Uno de los resultados destacados fue la captura de alias ‘Julito’, de 18 años, señalado de integrar el componente sicarial de la estructura criminal ‘Los del Sur’ y de participar en varios hechos violentos registrados en Bucaramanga y su área metropolitana.

Operativos en el área metropolitana de Bucaramanga dejan ocho capturados por droga y armas #MañanasBlu



https://t.co/rz3yCyxJPO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 4, 2026

El procedimiento se realizó el 16 de octubre en la vereda Rosa Blanca, zona rural de Floridablanca. En el operativo participaron investigadores de la SIJIN, unidades de inteligencia policial, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Fiscalía. Allí fueron capturados cinco adultos, entre ellos alias ‘Julito’, y aprehendido un adolescente.

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"Buscamos fortalecer las acciones de prevención, investigación y reacción frente a los fenómenos delincuenciales que afectan a los habitantes de Bucaramanga y los municipios de nuestra jurisdicción", dijo el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Un hombre de 21 años fue capturado en Floridablanca tras ser sorprendido con una motocicleta cuyos números de identificación del chasis y del motor no coincidían con los documentos que presentó. El procedimiento se realizó en el barrio Cañaveral #MañanasBlu pic.twitter.com/GCqVxFhd86 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 4, 2026

Dos personas fueron capturadas en el Viaducto de la Novena, en Bucaramanga. La Policía recuperó una motocicleta que había sido hurtada y que fue reconocida por su propietario. Una de las personas capturadas también deberá responder por fuga de presos #MañanasBlu pic.twitter.com/TEMGCnwQBm — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 4, 2026

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El oficial indicó que "el plan contempla patrullajes, controles preventivos, verificación de antecedentes, atención de los requerimientos ciudadanos y coordinación con las autoridades judiciales".

La institución policial sostiene que el objetivo es afectar las estructuras criminales, intervenir los puntos de distribución de estupefacientes, reducir los factores de riesgo y proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos.