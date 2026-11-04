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Desempleo vuelve a subir en Bucaramanga: 56.000 personas están sin trabajo

El panorama genera preocupación por las condiciones económicas de miles de hogares, especialmente en un contexto de incremento del costo de vida.

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FOTO: Desempleo en Bucaramanga- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Después de varios años de registrar indicadores favorables en materia de empleo, Bucaramanga y su área metropolitana vuelven a mostrar señales de deterioro en el mercado laboral. Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo llegó al 8,5 % durante el trimestre julio-septiembre de 2026, lo que representa cerca de 56.000 personas sin trabajo.

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La cifra evidencia un incremento frente al mismo periodo de 2025, cuando la desocupación se ubicó en 8,3 %. Además, la capital santandereana perdió posiciones en el escalafón nacional: pasó del segundo al quinto lugar entre las ciudades con menores tasas de desempleo, igualando el promedio nacional.

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El panorama también refleja una reducción en el número de personas ocupadas. Entre julio y septiembre de este año, Bucaramanga y los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta registraron 607.000 personas trabajando, mientras que en el mismo trimestre del año anterior eran 611.000.

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"Son datos que debe poner en alerta a las autoridades administrativas y los sectores productivos de la región. Pasamos del segundo al quinto lugar en la tasa de desempleo, lo cual es preocupante", dijo Isabel Cristina Rincón, académica y experta economista en diálogo con Blu Radio.

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El comercio continúa siendo el principal generador de empleo en el área metropolitana, con más de 134.000 personas ocupadas. Este sector registró un crecimiento importante durante el último trimestre, al sumar cerca de 14.000 puestos de trabajo frente al periodo inmediatamente anterior.

"Sin embargo, otros renglones de la economía muestran resultados preocupantes. Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación registraron 50.000 ocupados, 8.000 menos que hace un año.

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Una situación similar se presenta en hoteles y restaurantes, sector que perdió aproximadamente 9.000 puestos de trabajo y llegó a 44.000 personas ocupadas", manifestó la analista.

Por su parte, las actividades relacionadas con la administración pública y los servicios de salud también han mostrado una reducción en el número de trabajadores durante el transcurso de este año.

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A las cifras de desocupación se suma la informalidad laboral, que representa aproximadamente el 53 % de la población ocupada en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto significa que una parte importante de los trabajadores depende de actividades informales o del denominado rebusque para obtener ingresos.

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El panorama genera preocupación por las condiciones económicas de miles de hogares, especialmente en un contexto de incremento del costo de vida. La inflación también representa un desafío para el poder adquisitivo de las familias y su capacidad para cubrir necesidades básicas.

Los resultados del DANE ponen nuevamente sobre la mesa los desafíos de la economía metropolitana: recuperar los puestos de trabajo perdidos, fortalecer los sectores que generan empleo y avanzar en la formalización laboral para mejorar las condiciones de quienes dependen de sus ingresos diarios.

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