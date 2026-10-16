El 75% de los profesionales afirma que la experiencia humana define el éxito laboral en la era IA

El modelo de aprendizaje híbrido, que combina inteligencia artificial (IA) con interacción humana, se consolida como un factor determinante para el éxito profesional frente a la competencia global. Así lo indica el Informe Anual de Progreso 2026 (Progress Report) de Preply, plataforma de aprendizaje en línea. Según el documento, el 75% de los profesionales considera que la experiencia humana marca la diferencia para alcanzar sus objetivos laborales, aunque el 88% ya emplea herramientas de IA en sus procesos de estudio.

Qué revela el Informe de Progreso 2026 de Preply

El estudio se realizó con más de 5.000 profesionales en activo de nueve países. Analiza cómo la tecnología transforma la experiencia de aprendizaje y qué significa lograr un progreso real en la era de la inteligencia artificial.

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El informe identifica una desconexión entre la actividad de aprendizaje y la capacidad de aplicar lo aprendido en situaciones reales. Aunque la adopción tecnológica es masiva, el 63% de los encuestados afirma que dedica mucho tiempo a aprender sin mejorar de verdad.

Un mercado educativo en expansión

El documento señala que las personas se están formando más que nunca. En ese contexto, se espera que en 2031 el mercado de la educación en línea alcance los 1.200 millones de usuarios. Según el reporte, la IA funciona como un complemento práctico que ayuda a superar obstáculos menores que podrían frenar el avance de los estudiantes.



Qué implica para el mercado laboral colombiano

El reporte no incluye un apartado estadístico exclusivo para Colombia. Sin embargo, sus conclusiones estratégicas tienen relevancia para el mercado laboral del país, que se ha consolidado como centro de talento tecnológico y de servicios de outsourcing para empresas de Estados Unidos y Europa.

Apoyo humano, confianza y responsabilidad: los factores que más pesan

Los participantes destacan tres aspectos por encima de los demás: el apoyo humano, la confianza en la vida real y la responsabilidad. De hecho, la responsabilidad humana es el factor que más influye en la constancia, por delante de los recordatorios o las herramientas de IA (46% frente a 18%).

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Sofia Tavares, directora de Marca de Preply, afirmó: “Estamos viviendo el mayor cambio de la historia en lo que respecta al acceso al aprendizaje. Gracias a la IA, los conocimientos están al alcance de la mano en segundos. Lo difícil es lo que sucede después, cuando cierras la app, sales de la clase y tienes que usar lo estudiado”.

El sesgo de progreso en el aprendizaje digital

De acuerdo con el reporte, en el contexto colombiano es habitual que los profesionales acumulen extensas “rachas” de estudio mediante interfaces digitales, lo que genera un sesgo cognitivo de progreso. La brecha se hace evidente en entornos de alta presión, como una auditoría corporativa en inglés, una negociación internacional o una entrevista de trabajo en tiempo real.

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Según el informe, al no contar con una interacción humana estructurada previa, el talento local experimenta bloqueos por falta de fluidez verbal y dificultad para manejar la improvisación en un segundo idioma.

Modelo híbrido: la IA como copiloto y el tutor humano como guía

Frente a este escenario, la tendencia apunta al modelo híbrido (IA + humano). Bajo este enfoque, la inteligencia artificial actúa como un copiloto operativo de bajo costo que automatiza tareas repetitivas: genera resúmenes y definiciones, traduce textos y corrige ejercicios mecánicos.

Esto libera al tutor humano de la carga administrativa y le permite concentrar las sesiones en vivo “uno a uno” en la retroalimentación personalizada, el desarrollo del juicio crítico, la adaptación cultural y la superación del miedo escénico. Según el informe, el éxito no radica en elegir entre algoritmos o profesores, sino en combinar ambos.

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Cómo medir el progreso, según Preply

El reporte sugiere dejar de medir el éxito en “horas dedicadas” o “lecciones completadas” frente a una pantalla. Para cerrar la brecha de progreso, recomienda buscar:

Espacios de conversación reales y espontáneos. Simulaciones de entrevistas de trabajo con personas. Retroalimentación humana personalizada.

Colombia, entre los países con mayor uso académico de la IA

El documento señala que la urgencia de esta transición se fundamenta en la alta alfabetización digital del país. Indicadores complementarios del informe PISA ubican a Colombia en el liderazgo regional en uso académico de IA, con tasas de adopción del 56% entre estudiantes de bachillerato y de hasta el 84% en educación superior.

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Con las competencias técnicas ya instaladas en la fuerza laboral, el informe plantea que el diferencial competitivo para sostener la exportación de talento radica en revalorizar la conversación, la empatía y la interacción humana en tiempo real. La conclusión del documento es que el futuro del trabajo pertenece a quienes dominan la tecnología, pero que el éxito sigue siendo profundamente humano.