Tractomula se salió de la vía y terminó en el carril contrario entre Girón y Floridablanca

Un accidente de tránsito de una tractomula genera una fuerte congestión vehicular en el Anillo Vial, a la altura de la bomba de Cotrasur, cerca de la calle 200, en el sector que comunica a Girón con Floridablanca.

De acuerdo con la información preliminar, y videos de conductores, el vehículo de carga se movilizaba en sentido Floridablanca - Girón cuando, por causas que aún se desconocen, se salió de la vía y terminó atravesado sobre la calzada contraria, ocupando el carril por el que circulan los conductores que se dirigen hacia Floridablanca.

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"Una mula compañeros se salió de la vía y hay tremendo trancón", señaló un conductor que grabó un video donde se observa la congestión vehícular y el accidente.

"Ahí está la mula atravesada, quienes puedan tomar el retorno para salir al sector del Bosque y tomar la autopista, hacerlo, porque la congestión es tremenda", dijo otro usuario del Anillo Vial.



Durante el accidente también resultó afectado un vehículo particular.

Accidente de tractomula provoca monumental trancón en el Anillo Vial, entre Girón y Floridablanca. El siniestro se registra en el sector de Cotrasur y genera graves problemas de movilidad en el sur del área metropolitana. Por ahora se desconocen las causas del hecho #MañanasBlu pic.twitter.com/Hs2UOBSiZM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 4, 2026

La emergencia ha provocado un fuerte represamiento vehicular en este corredor metropolitano, especialmente para quienes se movilizan desde Girón hacia Floridablanca, donde se reportan largas filas de vehículos.

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En la zona esperan la intervención de agentes de tránsito para controlar la movilidad, mientras se retira el vehículo de carga.

Conductores que se movilizan en la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga también reportan congestión por el choque entre tres vehículos.

#EnDesarrollo Choque de tres vehículos provoca fuerte congestión en la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga. El accidente ocurrió sobre el carril de Metrolínea, frente a la zona de Lechesan, y genera problemas de movilidad en este corredor vial #MañanasBlu pic.twitter.com/3Zi3l8eWfq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 4, 2026