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Tractomula se salió de la vía y terminó en el carril contrario entre Girón y Floridablanca

La tractomula terminó atravesada en la calzada contraria, a la altura de la bomba Cotrasur, y afectó un vehículo particular. El accidente provoca larga fila de carros hacia Floridablanca.

Accidente tractomula Anillo Vial.jpg
Blu Radio. Accidente tractomula Anillo Vial Floridablanca //Foto: captura de video suministrado
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Un accidente de tránsito de una tractomula genera una fuerte congestión vehicular en el Anillo Vial, a la altura de la bomba de Cotrasur, cerca de la calle 200, en el sector que comunica a Girón con Floridablanca.

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De acuerdo con la información preliminar, y videos de conductores, el vehículo de carga se movilizaba en sentido Floridablanca - Girón cuando, por causas que aún se desconocen, se salió de la vía y terminó atravesado sobre la calzada contraria, ocupando el carril por el que circulan los conductores que se dirigen hacia Floridablanca.

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"Una mula compañeros se salió de la vía y hay tremendo trancón", señaló un conductor que grabó un video donde se observa la congestión vehícular y el accidente.

"Ahí está la mula atravesada, quienes puedan tomar el retorno para salir al sector del Bosque y tomar la autopista, hacerlo, porque la congestión es tremenda", dijo otro usuario del Anillo Vial.

Durante el accidente también resultó afectado un vehículo particular.

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La emergencia ha provocado un fuerte represamiento vehicular en este corredor metropolitano, especialmente para quienes se movilizan desde Girón hacia Floridablanca, donde se reportan largas filas de vehículos.

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En la zona esperan la intervención de agentes de tránsito para controlar la movilidad, mientras se retira el vehículo de carga.

Conductores que se movilizan en la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga también reportan congestión por el choque entre tres vehículos.

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