Video captó ataque contra Paula Coca, joven asesinada por un adulto mayor: se obsesionó con ella

Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial en Pichote, Santander, registraron el ataque contra Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años que falleció tras ser agredida con un arma cortopunzante. Por el feminicidio fue capturado un hombre de 63 años, identificado como Leonardo Gómez, quien aceptó los cargos por feminicidio agravado.

La agresión ocurrió el domingo 1 de noviembre, hacia las 12:40 del mediodía, en un café ubicado en el kilómetro dos de la vía que comunica a San Gil con Socorro. Paula se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó el hombre.

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Hombre de 63 años atacó a Paula Coca: el hecho quedó grabado en video

En las imágenes, conocidas por Noticias Caracol, se observa a la joven descansando en una hamaca mientras conversa con el agresor. Sin embargo, segundos después, el hombre se abalanza sobre ella y comienza a atacarla con un arma cortopunzante.



#ABOMINABLE 🚨 Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, fue asesinada con arma cortopunzante mientras laboraba en un café de Pinchote, Santander; según testigos, un sujeto de 63 años la atacó tras una discusión en la que pronunció la frase «si no era para mí, no es para nadie más».… pic.twitter.com/oLgrIgBkKW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 3, 2026

Dos personas que estaban sentadas en una mesa intentan auxiliarla. Durante la intervención, el agresor también habría intentado atacar a uno de los presentes. Paula consigue alejarse, pero, tras avanzar unos metros, se desploma.

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La joven fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

¿Qué pasó con el hombre señalado por el feminicidio?

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Después del ataque, el hombre huyó por la vía nacional. La Policía activó un plan candado y logró ubicarlo en el sector de La Feria, en San Gil. El capturado presentaba lesiones que, al parecer, se había ocasionado a sí mismo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia.

Según se ha conocido, durante las audiencias preliminares Gómez Bernal aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Posteriormente, un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Sobre los antecedentes del caso, La Kalle reportó que el hombre frecuentaba el establecimiento y que Paula habría rechazado sus pretensiones sentimentales. La investigación busca establecer las circunstancias de la agresión y los posibles antecedentes de acoso e intimidación.

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Paula era tecnóloga en Investigación Policial y tenía entre sus proyectos ingresar formalmente a la Policía Nacional.