Conductor de TransMilenio fue atacado a tiros en Bogotá: sicario huyó en moto

Un conductor de TransMilenio fue atacado con arma de fuego mientras realizaba el último servicio de la jornada. El hecho ocurrió en el deprimido de la calle 26, a la altura de la carrera 29, cerca del Centro de Memoria. Tras disparar varias veces contra el vehículo, el atacante huyó en una motocicleta.

Edward Porras, del ‘Ojo de la Noche’, confirmó en BLU Radio que la Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras que el conductor fue trasladado a un centro asistencial.

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Según las primeras versiones conocidas por las autoridades, el atacante esperó a que el bus articulado saliera de la estación en dirección al oriente para disparar contra el vidrio panorámico del vehículo. El conductor recibió varios impactos de bala y fue atendido en un centro médico.

El teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que los uniformados llegaron al lugar tras recibir el reporte de la central de comunicaciones.



“Un hombre que descendió de una motocicleta atentó con arma de fuego contra el conductor de un bus articulado de TransMilenio”, indicó el oficial.

¿Qué se sabe del ataque al conductor de TransMilenio?

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La Policía informó que unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelantan labores de vecindario y recolección de material probatorio. También recopilan testimonios para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ataque.

La investigación busca identificar al responsable y determinar los motivos de la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la identidad del conductor ni han confirmado su fallecimiento. El reporte policial señaló que permanecía bajo atención médica.

Bus de TransMilenio Foto: AFP

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Encuentran marihuana en el aeropuerto El Dorado

Durante su recorrido por Bogotá, Edward Porras también informó sobre dos procedimientos realizados en el aeropuerto El Dorado.

En uno de ellos, la Policía encontró más de 21 kilos de una sustancia con características similares a la marihuana, oculta en 30 latas de proteína que eran transportadas desde Cali hacia Tunja.

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En otra inspección, los uniformados hallaron más de 29 kilos de la misma sustancia dentro de un compresor de aire enviado desde Buga con destino a Villavicencio. En total, fueron incautados más de 50 kilos.

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Reportan la desaparición de una mujer en Bogotá

Por último, Porras reportó la desaparición de Catalina Chalá Gómez, de 30 años, asesora del Banco de Occidente.

La mujer salió de su lugar de trabajo cerca de las 6:30 p. m. y posteriormente llamó a su familia para informar que se encontraba en la estación Universidades de TransMilenio y que se dirigía al portal de Suba. Hasta el momento, no había regresado a su casa. La Policía revisaba las cámaras de seguridad para establecer su paradero.