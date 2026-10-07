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La inflación en Colombia fue de 0,37 % en septiembre, según el DANE

La inflación anual llegó a 6,29 % en septiembre, según el DANE. Villavicencio registró la mayor variación mensual entre las ciudades, con 1,14 %.

Inflación en Colombia
Inflación en Colombia
Foto: AFP
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

El costo de vida en Colombia aumentó 0,37 % en septiembre, según el DANE. Con este resultado, la inflación anual llegó a 6,29 %, es decir, 1,11 puntos porcentuales por encima de la registrada en septiembre del año pasado. En lo corrido de 2026, el aumento de los precios alcanza el 5,74 %.

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Entre los gastos que más aumentaron en septiembre estuvieron educación, con 1,43 %, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0,78 %. También aumentaron los precios de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación de 0,31 %.

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En el caso de los alimentos, algunos de los mayores incrementos se registraron en el tomate, con 10,47 %; las hortalizas y legumbres frescas, con 9,10 %, y las papas, con 7,29 %. También aumentaron la carne de res y los huevos.

En lo corrido de 2026, algunos productos registran incrementos más pronunciados: las papas acumulan un aumento de 67,70 %, las frutas frescas de 29,25 % y la carne de res y sus derivados de 11,25 %.

En vivienda, los arriendos también registraron aumentos. En septiembre, el arriendo imputado subió 0,47 % y el arriendo efectivo, 0,46 %. En lo corrido del año, las variaciones son de 4,13 % y 4,21 %, respectivamente.

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Los servicios públicos también hacen parte de la presión sobre el gasto de los hogares. La electricidad acumula un aumento de 7,24 % en lo corrido del año y de 6,92 % en los últimos doce meses.

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En cuanto al transporte, durante septiembre el transporte de pasajeros y equipaje en avión aumentó 12,25 %, mientras que el transporte urbano acumula una variación de 10,44 % en lo corrido del año.

¿Cómo fue la variación mensual en las ciudades?

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Villavicencio registró la mayor variación mensual del IPC, con 1,14 %, mientras que Santa Marta tuvo la menor, con 0,03 %. En el caso de Bogotá, la variación fue de 0,37 %.

  • Villavicencio: 1,14 %
  • Ibagué: 0,68 %
  • Neiva: 0,57 %
  • Florencia: 0,56 %
  • Valledupar: 0,52 %
  • Cúcuta: 0,50 %
  • Pasto: 0,49 %
  • Cali: 0,41 %
  • Montería: 0,39 %
  • Bogotá D. C.: 0,37 %
  • Medellín: 0,34 %
  • Bucaramanga: 0,32 %
  • Cartagena: 0,29 %
  • Barranquilla: 0,26 %
  • Armenia: 0,24 %
  • Popayán: 0,18 %
  • Tunja: 0,15 %
  • Pereira: 0,07 %
  • Santa Marta: 0,03 %

La variación mensual del IPC fue mayor para los hogares de menores ingresos. En septiembre, fue de 0,41 % para los hogares pobres, frente a 0,32 % para los hogares de ingresos altos.

¿Qué bajó en septiembre?

Entre los productos y servicios que registraron variaciones negativas estuvieron:

  • Vehículo particular nuevo o usado: -1,05 %
  • Legumbres secas: -2,49 %
  • Gas: -0,51 %
  • Café y productos a base de café: -1,21 %
  • Artículos de oro, plata y piedras preciosas y su reparación: -2,91 %.
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