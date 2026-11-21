El chance Paisita Noche se encuentra entre los juegos de azar más consultados por los participantes de Antioquia y otras regiones de Colombia. Sus distintas modalidades permiten apostar con varias combinaciones y verificar los resultados oficiales para conocer si un tiquete obtuvo algún premio.

Este juego también incorpora una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y ofrece otra alternativa dentro de las opciones de participación.

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Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 21 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de Paisita Noche de este sábado 21 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación.



Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

Los participantes pueden consultar las cifras ganadoras en los canales oficiales y los puntos de venta autorizados para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado del sorteo.

¿A qué hora juega Paisita Noche?

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El sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:

De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que se anuncian oficialmente.

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¿Cómo se juega Paisita Noche?

El juego dispone de distintas modalidades de apuesta, que ofrecen premios de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden de coincidencia con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: premia cuando las tres últimas cifras coinciden en el orden anunciado.

premia cuando las tres últimas cifras coinciden en el orden anunciado. Combinado de tres cifras: permite ganar al acertar las tres cifras finales en cualquier orden.

permite ganar al acertar las tres cifras finales en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: recompensa a quienes aciertan únicamente la última cifra sorteada.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

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La quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025. Se trata de una cifra adicional que acompaña el resultado principal y ofrece una posibilidad complementaria de premio cuando coincide con la apuesta realizada, de acuerdo con las condiciones del juego.

Esta alternativa se suma a las diferentes modalidades disponibles para los participantes del sorteo.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios del Paisita Noche?

El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido. No obstante, los ganadores deben presentar una documentación básica para realizar la validación correspondiente.

Documentos básicos:

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Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

solo se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de participar mediante la quinta balota, Paisita Noche continúa entre los chances más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia.