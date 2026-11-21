El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance que reúne a apostadores en Colombia, especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Sus participantes pueden elegir diferentes combinaciones numéricas y consultar los resultados para comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 21 de noviembre de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 21 de noviembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Publicidad

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde cuenta con una programación de sorteos diarios de lunes a sábado a las 3:30 pm. Los apostadores pueden consultar el resultado después de cada jornada y verificar si la combinación registrada en su tiquete coincide con los números ganadores.

Plan de premios del Dorado Tarde

El valor que puede recibir cada participante depende de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas. Las opciones de juego contemplan diferentes formas de ganar:



Cuatro cifras directo: el número debe coincidir exactamente con el resultado y conservar el mismo orden.

el número debe coincidir exactamente con el resultado y conservar el mismo orden. Cuatro cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: el jugador debe acertar las tres últimas cifras en la secuencia exacta.

el jugador debe acertar las tres últimas cifras en la secuencia exacta. Tres cifras combinado: permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. Una cifra o uña: basta con acertar el último dígito del resultado.

Requisitos para reclamar un premio

Para reclamar un premio de $100.000 o más, el ganador debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, junto con una copia legible de su documento de identidad.



Requisitos según el valor del premio

