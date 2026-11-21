A pocas semanas del inicio de las festividades de fin de año, los gremios del comercio, la gastronomía y los establecimientos nocturnos manifestaron su preocupación por el impacto que tendría la ley de rescate económico en los precios de la cerveza y las bebidas alcohólicas. Aunque el presidente Abelardo De La Espriella anunció el retiro de la propuesta de gravar con IVA la canasta básica familiar, los impuestos a los licores, vinos, cervezas, bebidas azucaradas y tabaco continúan en el proyecto que se discute en el Congreso.

Entre los cambios planteados está reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza por un gravamen a la producción, con una tarifa del 10 % sobre el precio de venta al público y un cobro adicional de $330 por cada grado de alcohol en presentaciones de 330 centímetros cúbicos. Para los licores, vinos y aperitivos, la iniciativa contempla elevar el componente ad valorem al 35 %, junto con una tarifa específica de $750 por grado alcoholimétrico en botellas de 750 centímetros cúbicos. Según las estimaciones de Hacienda, estas modificaciones permitirían recaudar $7,1 billones adicionales.

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Los empresarios advierten que el incremento tributario podría trasladarse directamente a los consumidores y afectar el gasto de los hogares durante diciembre. De acuerdo con el Dane, a octubre de 2026 los precios de bebidas alcohólicas y tabaco acumularon una variación anual del 5,84 %, mientras que restaurantes y hoteles registraron un aumento del 7,64 %. Además, el Ministerio de Hacienda estima que el encarecimiento de alcohol y tabaco podría sumar hasta 0,6 puntos porcentuales a la inflación nacional en 2027.

La preocupación también se concentra en el impacto sobre las tiendas de barrio, los bares y los restaurantes. Fedecom alertó sobre los riesgos para cerca de 450.000 tiendas y 1,75 millones de empleos asociados al sector. Por su parte, Fenalco, a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, pidió revisar la iniciativa y aseguró que el esfuerzo fiscal debe estar acompañado de austeridad y eficiencia en el gasto público. Asobares también advirtió sobre una posible contracción de las ventas legales de aguardiente y una reducción del consumo en establecimientos nocturnos, con consecuencias para el empleo y las rentas departamentales destinadas a salud y educación.



Los gremios consideran que el aumento de los precios podría incentivar el contrabando, la informalidad y el consumo de licor adulterado, además de reducir las ventas durante una de las temporadas más importantes para el comercio. Por eso, organizaciones como Acopi y Asobares solicitaron medidas diferenciales para proteger a los pequeños negocios y mantener la formalidad.