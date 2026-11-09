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Blu Radio  / Economía  / La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3 % para octubre de 2026, según el Dane

La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3 % para octubre de 2026, según el Dane

Mientras que la inflación mensual, correspondiente a la comparación entre octubre y septiembre de 2026, fue de 0,02 %.

Variación del costo de vida e inflación en Colombia
Variación del costo de vida e inflación en Colombia
Foto: AFP, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3 % para octubre de 2026, según el Dane.

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Con esto, son tres meses consecutivos al alza. Además, en octubre, la variación mensual del IPC fue de 0,20%, mientras que entre enero y octubre de este 2026 alcanzó 5,94%.

inflación octubre 2026.
Foto: Dane

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La inflación anualizada en Colombia se ubicó en 6,3 % a octubre de 2026, lo que representa un incremento de 0,79 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. Por su parte, la variación acumulada en lo corrido del año alcanzó el 1,24 %, mientras que la inflación mensual, correspondiente a la comparación entre octubre y septiembre de 2026, fue de 0,02 %.

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