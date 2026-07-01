Desempleo aumentó en Bucaramanga y el área; preocupa la desocupación juvenil

Aunque el área metropolitana de Bucaramanga continúa entre las regiones con menor desempleo del país, la tasa de desocupación presentó un incremento entre marzo y mayo en comparación con el año anterior. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que para este trimestre la desocupación en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta se ubicó en 8,3 %, frente al 7,4 % registrado en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales.

Pese a este incremento, el área metropolitana de Bucaramanga se mantiene entre las de mejor comportamiento del mercado laboral en Colombia. De acuerdo con el informe, solo Villavicencio (7,5 %), Pereira (7,8 %) y Neiva (8,2 %) registraron menores tasas de desocupación durante el trimestre analizado. En contraste, Quibdó encabezó el listado con el mayor desempleo del país (23,9 %), seguida por Cartagena (12,8 %) y Riohacha (12,1 %).

A nivel nacional, la tasa de desempleo se ubicó en 8,5 % durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, mientras que el promedio de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas fue de 8,9 %. Esto significa que el área metropolitana de Bucaramanga se mantiene por debajo de ambos indicadores.

El Dane también reportó que, para el mes de mayo de 2026, la tasa de desocupación en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas fue de 8,5 %, inferior al 9,0 % registrado un año atrás. A nivel nacional, el desempleo mensual cayó al 8,0 %, la cifra más baja para un mes de mayo desde 2001.



En materia de empleo juvenil, el panorama fue menos favorable para la región. El área metropolitana de Bucaramanga registró una tasa de desocupación del 15,7 % entre los jóvenes de 15 a 28 años, superior al 11,5 % reportado en el mismo periodo del año anterior, con un incremento de 4,2 puntos porcentuales, uno de los aumentos más altos entre las principales áreas metropolitanas del país.

El informe del DANE señala que, aunque el mercado laboral nacional continúa mostrando señales de recuperación, el comportamiento del área metropolitana de Bucaramanga refleja un leve deterioro frente al año anterior, pese a conservar una de las tasas de desocupación más bajas de Colombia.