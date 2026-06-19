Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales respalda al Dane y dice que comparación es errónea

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) lanzó una advertencia sobre las interpretaciones equivocadas que pueden surgir al comparar directamente las cifras de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), dos herramientas que cumplen funciones distintas dentro del análisis del mercado laboral colombiano.

La entidad respondió a un estudio académico de la Universidad de Antioquia y explicó que la PILA no fue diseñada para medir la formalidad laboral del país, sino para registrar los aportes efectivamente realizados al Sistema de Protección Social. Por esta razón, sus cifras reflejan el comportamiento de las cotizaciones a salud, pensión y otros subsistemas, bajo criterios operativos específicos.

En contraste, la GEIH, elaborada por el DANE, recopila información a partir de las respuestas de los ciudadanos sobre su situación laboral en un momento determinado. Esto significa que mientras la encuesta muestra cómo las personas perciben y reportan su empleo, la PILA registra pagos reales efectuados al sistema, lo que genera diferencias metodológicas naturales entre ambas fuentes.

La UGPP enfatizó que estas diferencias no representan inconsistencias ni errores en los datos. Por el contrario, señaló que se trata de herramientas complementarias que ofrecen perspectivas distintas sobre el mercado laboral. Una permite conocer las características del empleo y la otra monitorea el comportamiento de los aportes a la seguridad social.



Ante el debate generado, la entidad hizo un llamado a interpretar las estadísticas con rigor técnico y a reconocer el alcance de cada fuente de información. Según la UGPP, comparar sin contexto los registros de la PILA y la GEIH puede conducir a conclusiones erróneas sobre la formalidad laboral en Colombia y generar alertas que no cuentan con el respaldo metodológico necesario.