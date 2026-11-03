Ataque de paciente dejó a tres trabajadores heridos en el Hospital de Turbo, Antioquia

Momentos de temor se vivieron en el Hospital Francisco Valderrama de Turbo, donde tres trabajadores resultaron heridos tras ser atacados con un cuchillo, presuntamente, por parte de una paciente que recibía atención en el centro asistencial, hechos que quedaron registrados en video.

Según indicó la subgerente científica del hospital, Mónica Cuesta Caicedo, los funcionarios sufrieron lesiones en diferentes partes del cuerpo, situación que obligó a solicitar apoyo del personal de vigilancia para controlar el episodio.

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"Se encuentra en la institución por problemas mentales. Esta agredió a tres de los funcionarios con arma blanca, ocasionándoles heridas en todas las partes del cuerpo. Hacemos un llamado a las EPS para que de manera categórica se ciñan a la norma y nos permitan hacer el traslado de estos pacientes de forma oportuna", indicó la funcionaria.

Ante la tensión que se generó entre los usuarios, testigos de la situación narraron que algunos padres de familia salieron apresuradamente con sus hijos ante el temor de nuevas agresiones.



Tras lo ocurrido, sin dar detalles de la paciente que habría atacado al personal, en un comunicado el Hospital Francisco Valderrama precisó que no cuenta con autorización ni habilitación para prestar servicios de hospitalización psiquiátrica. Explicó que está clasificado como hospital de segundo nivel de atención tipo B y que la internación en salud mental no está incluida en su portafolio.

Sobre el altercado, la secretaria de Salud del departamento, Alma Solano, rechazó la violencia contra el personal médico y aseguró que los hechos están siendo investigados.

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"Hay unas particularidades donde todos tenemos que aportar desde los familiares de los pacientes y los trabajadores de la salud. Hay casos que se salen de las manos en algunas situaciones, pero eso no debería llevar nunca a que se genere una agresión. Este caso en particular, donde hubo un paciente con un diagnóstico psiquiátrico, lo estamos investigando de manera puntual para ver exactamente qué fue lo que sucedió y podamos tomar las medidas correspondientes", manifestó Solano.

La institución indicó que tampoco dispone de la infraestructura, el personal especializado ni la dotación requeridos para ofrecer ese servicio. Advirtió que habilitar un pabellón psiquiátrico sin cumplir esas condiciones podría poner en riesgo a pacientes y trabajadores.

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Sin embargo, aclaró que tiene la responsabilidad de brindar atención inicial de urgencias a quienes ingresen por esta área. Esto incluye valoración médica, estabilización y, cuando sea necesario, remisión a una institución que cuente con los servicios especializados.

El hospital señaló que la falta de hospitalización psiquiátrica habilitada no significa negar la atención a personas con trastornos mentales, sino actuar dentro de su capacidad autorizada y garantizar la continuidad del servicio mediante la articulación con la red de salud.

Finalmente, pidió a las autoridades territoriales, las EPS y los prestadores trabajar articuladamente para fortalecer la atención en salud mental y garantizar que la población de Turbo y Urabá acceda oportunamente a servicios especializados en todo el territorio.

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