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Hurtaron la capilla de San Pedro de los Milagros durante el puente festivo

Los delincuentes se llevaron figuras religiosas y elementos de cocina. La parroquia calificó el atraco como un atentado contra el esfuerzo y las aportaciones de la comunidad.

Parroquia San Pedro de los Milagros.jpg
Foto: Google Maps
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Habitantes y feligreses de la vereda El Espinal, en el municipio de San Pedro de los Milagros, manifestaron su malestar tras registrarse un caso de hurto y daños en la capilla del sector. Desconocidos forzaron los accesos al templo para llevarse elementos religiosos y utensilios empleados en las actividades de la comunidad.

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De acuerdo con el reporte de la parroquia, los responsables forzaron y abrieron la reja exterior y rompieron las cerraduras para ingresar a las instalaciones. Del interior de la capilla fueron sustraídos varios objetos sagrados, así como enseres de cocina que los vecinos utilizaban para los eventos comunitarios y de mantenimiento de la vereda.

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Desde la institución religiosa indicaron que este tipo de actos afecta directamente el esfuerzo de los residentes, quienes aportan recursos y trabajo comunitario para sostener la infraestructura del templo. Por ello, la parroquia reiteró a los habitantes a cuidar los espacios públicos y a suministrar información a la Policía que permita dar con la ubicación de los responsables.

Le puede interesar: Delincuentes entraron a capilla en Belmira, Antioquia, y robaron elementos religiosos

Este hecho en San Pedro de los Milagros se suma a los hurtos reportados en la capilla de la vereda Playas, en el municipio de Belmira. De ese templo desaparecieron una imagen de gran tamaño de Jesucristo, la estatua de San Jacinto, elementos del sagrario, dos biblias, jarrones de ornamentación y un equipo de sonido utilizado en las celebraciones litúrgicas.

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Estos episodios en el Norte antioqueño generan preocupación entre los feligreses por el impacto sobre el patrimonio religioso, una situación que recuerda otros casos recientes en el país, como el hurto en Armenia de la figura del Niño Jesús perteneciente al conjunto artístico 'La Profecía de Simeón', un bien avaluado en cerca de 45 millones de pesos que fue sustraído de la estructura original.

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