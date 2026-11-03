Dos antioqueños, padre e hijo, completaron las seis maratones más famosas del mundo en tres años

Dos deportistas antioqueños, padre e hijo, nacidos en el Oriente del departamento, completaron el fin de semana, en Nueva York, las seis grandes maratones del mundo.

Tres años. Ese fue el tiempo que necesitaron Walter Ramírez y su hijo Mateo, nacidos en El Santuario, Antioquia, para completar las seis maratones más famosas del mundo, conocidas como las Six Majors. Una hazaña deportiva y familiar que, según Walter, estuvo marcada por la disciplina y la perseverancia.

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El corredor antioqueño recordó que el camino no fue sencillo, pero destacó que la constancia y la dedicación fueron fundamentales para alcanzar este propósito que compartió con su hijo.

"El camino no fue fácil, como nunca va a ser nada fácil en la vida. Si tú verdaderamente lo deseas de corazón y le pones disciplina, constancia y dedicación, alcanzas tus propósitos y tus metas cada día", expresó Walter Ramírez en diálogo con Blu Radio.

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Padre e hijo corrieron juntos las seis grandes maratones

La aventura comenzó en 2024, cuando padre e hijo participaron en las maratones de Londres y Chicago. En 2025 continuaron con Tokio y Berlín, mientras que este año completaron el desafío en Boston y Nueva York, siempre cruzando juntos la línea de meta.

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Aunque cada competencia tuvo características particulares, ambos destacaron experiencias que los marcaron de manera especial. Walter aseguró que Nueva York fue una experiencia inigualable, especialmente por el ambiente que se vive en las calles y la exigencia de su recorrido.

"Sin duda, Nueva York es una experiencia inigualable por el ánimo de la gente. El recorrido es durísimo, durísimo. La que más disfruté creo que fue Chicago, que es donde tengo mi mejor marca, y la más dura fue Boston. Es un recorrido muy exigente", agregó el corredor.

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¿Cuánto cuesta correr las seis maratones más famosas del mundo?

Además del desafío deportivo, participar en las Six Majors representa una importante inversión económica. Según la experiencia de Walter Ramírez, el presupuesto para correr una de estas maratones puede oscilar entre 3.500 y 5.500 dólares por persona, dependiendo de las condiciones del viaje.

Tras completar las seis grandes, padre e hijo ya contemplan nuevos desafíos. Su próximo objetivo sería participar en al menos tres maratones adicionales, correspondientes a las nuevas majors que se disputarán en Australia, Sudáfrica y China.