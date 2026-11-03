Puente festivo de Halloween dejó 6 muertos en accidentes de tránsito en Medellín

Un saldo de seis personas fallecidas dejaron los siniestros viales registrados en Medellín durante el puente festivo de Halloween, según el balance entregado por la Secretaría de Movilidad. A pesar de los controles desplegados en diferentes puntos de la ciudad, las autoridades confirmaron la muerte de un peatón, tres motociclistas y dos acompañantes en hechos que continúan bajo investigación.

Todos los casos mortales atendidos por los agentes de tránsito durante el fin de semana involucraron de manera directa a motocicletas. Frente a esta alta siniestralidad, la Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a la prudencia y a la responsabilidad en las vías, señalando que la impericia y el exceso de velocidad siguen siendo los factores determinantes en las tragedias que involucran a este tipo de actores viales.

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Entre las víctimas se encuentra una mujer que se movilizaba como parrillera junto a su hijo por el corregimiento de San Cristóbal, quien perdió la vida en el lugar del accidente tras colisionar contra otro vehículo. El hecho causó conmoción en la comunidad y es analizado por peritos de tránsito para establecer responsabilidades.

Entretanto, las autoridades viales avanzan en las inspecciones técnicas y en la recolección de pruebas para esclarecer las causas exactas de cada uno de estos seis siniestros.