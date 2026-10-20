Delincuentes entraron a capilla en Belmira, Antioquia, y robaron elementos religiosos

Un robo en la capilla de la vereda Playas del municipio de Belmira, en Antioquia, generó indignación entre los habitantes, luego de que delincuentes se llevaran varios elementos religiosos y bienes destinados a las actividades comunitarias.

Entre los objetos hurtados se encuentran una imagen de gran tamaño de Jesucristo, una figura de San Jacinto y elementos del sagrario del Santísimo Sacramento. Además, desaparecieron dos biblias empleadas por el sacerdote de la capilla, jarrones para los arreglos florales y un bafle del templo.

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La denuncia fue difundida públicamente por habitantes de la zona, quienes expresaron su preocupación por la pérdida de los objetos religiosos, a lo que se suma un castillo inflable perteneciente al municipio que también fue robado.

Ante lo ocurrido, los habitantes anunciaron que ofrecen una recompensa a quienes suministren información que permita recuperar los elementos o identificar a las personas involucradas en este hecho que ha generado consternación



Asimismo, la comunidad en Belmira hizo un llamado a quienes hayan observado algo sospechoso durante los últimos días para que entreguen información a los responsables de la capilla o a las autoridades competentes.

Por ahora, el caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional que adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hurto y establecer quiénes estarían detrás de la lamentable situación.