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Delincuentes entraron a capilla en Belmira, Antioquia, y robaron elementos religiosos

La misma comunidad ha ofrecido recompensas para recuperar los objetos hurtados.

Iglesia
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Foto: Unsplash
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Un robo en la capilla de la vereda Playas del municipio de Belmira, en Antioquia, generó indignación entre los habitantes, luego de que delincuentes se llevaran varios elementos religiosos y bienes destinados a las actividades comunitarias.

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Entre los objetos hurtados se encuentran una imagen de gran tamaño de Jesucristo, una figura de San Jacinto y elementos del sagrario del Santísimo Sacramento. Además, desaparecieron dos biblias empleadas por el sacerdote de la capilla, jarrones para los arreglos florales y un bafle del templo.

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La denuncia fue difundida públicamente por habitantes de la zona, quienes expresaron su preocupación por la pérdida de los objetos religiosos, a lo que se suma un castillo inflable perteneciente al municipio que también fue robado.

Ante lo ocurrido, los habitantes anunciaron que ofrecen una recompensa a quienes suministren información que permita recuperar los elementos o identificar a las personas involucradas en este hecho que ha generado consternación

Asimismo, la comunidad en Belmira hizo un llamado a quienes hayan observado algo sospechoso durante los últimos días para que entreguen información a los responsables de la capilla o a las autoridades competentes.

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Por ahora, el caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional que adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hurto y establecer quiénes estarían detrás de la lamentable situación.

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