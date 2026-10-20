Sindicato del Inpec denuncia cuatro dragoneantes asesinados y más de 500 amenazas en el país

Sindicato del Inpec denuncia cuatro dragoneantes asesinados y más de 500 amenazas a nivel nacional tras traslados de cabecillas a principales centros penitenciarios del país. Solo en Antioquia en los últimos dos años se han registrado ocho actos violentos

El sindicato de empleados penitenciarios denunció que las condiciones de seguridad de los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) continúan siendo preocupantes, en medio de las amenazas y los atentados contra funcionarios en diferentes regiones del país. Felipe Quimbayo, vicepresidente nacional de la organización sindical, aseguró que desde el inicio del actual Gobierno han sido asesinados cuatro trabajadores y se han registrado más de 500 amenazas en establecimientos carcelarios.

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Aunque el sindicato respalda las medidas orientadas a recuperar el orden en las cárceles, advirtió que estas deben estar acompañadas de acciones concretas para proteger la vida de los funcionarios que custodian a la población privada de la libertad.

En el Valle de Aburrá, Quimbayo recordó el asesinato de un dragoneante ocurrido el pasado 13 de agosto en inmediaciones de la cárcel La Paz de Itagüí y señaló que durante 2024 y 2025 también se registraron atentados contra vehículos y funcionarios del INPEC en las cárceles de El Pedregal y Bellavista.



“Claro que está visto con buenos ojos por parte de los funcionarios del Inpec, sino que de toda la ciudadanía, pero hay que mirar también cómo se mitiga el tema de la seguridad de los funcionarios. No es posible que desde que asumió la presidencia hemos tenido que lamentar ya cuatro compañeros que los han asesinado vilmente”, aseveró Quimbayo.

Según el dirigente sindical, entre estos hechos se contabilizan alrededor de ocho atentados e intentos de ataque, además de tres funcionarios asesinados en el contexto regional al que hizo referencia.

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Quimbayo indicó que, aunque han sostenido conversaciones con el ministro de Justicia, Iván Cansino, y el director general del INPEC, varias de las propuestas para reducir los riesgos todavía no se han materializado.

“Si miramos la mayoría de los atentados ya conocen los relevos y lo hacen o los perpetran en horas de la noche, hora nocturna. Es decir que si hacemos ese cambio de la jornada laboral que sí la ha propuesto el ministro de justicia, el director general del INPEC, eso ayuda a mitigar el tema de los asesinatos. Una segunda parte es el tema de la adquisición de armamento. Los funcionarios salen prácticamente eh pues sin alguna seguridad”, indicó.

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Entre las solicitudes están modificar las jornadas laborales para disminuir la exposición de los funcionarios durante los relevos nocturnos, adquirir armamento de dotación y garantizar acompañamiento de la Policía Nacional en los desplazamientos de entrada y salida de los establecimientos.

El vicepresidente sindical advirtió que la cárcel de El Pedregal no contaría con acompañamiento permanente de una patrulla durante los relevos. Por eso, insistió en que se requieren medidas urgentes para prevenir nuevos ataques contra los trabajadores penitenciarios.