Con los servicios de urgencias y consulta externa se reactiva atención en Hospital de Puerto Berrío

El Hospital de Puerto Berrío comenzará a operar con servicios de urgencias y consulta externa desde este martes. La habilitación de las demás áreas será gradual y la Gobernación de Antioquia espera que la institución opere plenamente en noviembre.

Desde este martes el Hospital de Puerto Berrío comenzará a operar bajo la dirección del Hospital Departamental La María con prioridad en los servicios de urgencias y consulta externa. El cambio de operador busca garantizar la atención de los usuarios en el Magdalena Medio antioqueño.

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De acuerdo con la información oficial, el inicio de las actividades se realizará con los equipos necesarios para atender las principales necesidades de la población. Los demás servicios serán habilitados progresivamente, según la capacidad operativa, con la expectativa de que el hospital alcance su funcionamiento completo durante noviembre.

Como parte de la preparación para el cambio de operador, equipos de la Secretaría de Salud y del Hospital La María realizaron durante el fin de semana una visita de reconocimiento para verificar el estado de los servicios habilitados y avanzar en un plan de contingencia.



La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano, señaló que el propósito es garantizar que los habitantes de Puerto Berrío y del Magdalena Medio antioqueño accedan a servicios de salud dignos y de calidad.

“Con todos los equipos necesarios en el servicio de urgencia y de consulta externa para garantizar la atención de todos los pacientes que lleguen. Este proceso se irá llevando gradualmente para que la gente de Puerto Berrío y de todo el Magdalena Medio tenga los servicios que se merece de forma digna y de calidad”, aseguró.

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En la revisión que hicieron las autoridades departamentales se identificaron dificultades relacionadas con la disponibilidad de medicamentos, problemas de infraestructura, falta de pagos e incumplimientos en las condiciones de habilitación.

Mientras avanza la habilitación de las distintas áreas, la operación se concentrará inicialmente en urgencias y consulta externa. La Gobernación de Antioquia indicó que continuará adelantando las acciones necesarias para mejorar la prestación de los servicios de salud en la subregión.