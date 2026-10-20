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Como el Tesla Cybertruck en Rionegro, una camioneta se llevó un poste La Estrella, Antioquia

El siniestro vial tuvo lugar en la calle 80 Sur con carrera 56, punto hasta el cual se desplazó el Cuerpo de Bomberos.

ACCIDENTE CARRO LA ESTRELLA - BOMBEROS.jpg
Foto: Bomberos La Estrella, Antioquia
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

No pasaron ni 24 horas desde el aparatoso accidente de una camioneta Tesla Cybertruck en Rionegro para que se registrara un nuevo choque de características similares en el Valle de Aburrá.

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En esta oportunidad, el hecho ocurrió en el municipio de La Estrella, donde una camioneta perdió el control, terminó sobre una acera y colisionó de frente contra un poste que sostenía redes de energía y fibra óptica.

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El siniestro vial tuvo lugar en la calle 80 Sur con carrera 56, punto hasta el cual se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella con dos máquinas de rescate y una ambulancia de transporte asistencial básico.

Los socorristas, en articulación con los agentes de tránsito municipales, le prestaron atención médica inmediata a la conductora del vehículo en el lugar de los hechos.

“Tenemos un vehículo que colisiona con un poste de red de energía y fibra óptica. Además de ello, en la conductora que fue auxiliada de manera inmediata. Que se tiene que realizar una maniobra mancomunada con EPM para poder asegurar el poste de energía y evitar una situación. Igual los peatones para que no transiten por este sector”, dijo el capitán Fernando Martinez, Jefe Operativo del Cuerpo de Bomberos de La Estrella.

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Debido a la inestabilidad de la estructura impactada, la Secretaría de Tránsito de La Estrella implementó un cierre preventivo sobre la calle 80 Sur. Los organismos de socorro solicitaron tanto a conductores como a peatones abstenerse de transitar por el sector, mientras cuadrillas de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) adelantaban maniobras operativas conjuntas para asegurar el poste lesionado y prevenir emergencias mayores con el cableado eléctrico.

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