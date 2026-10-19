¡Le salió caro! Tesla Cybertruck chocó contra un poste de energía en Rionegro

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este lunes en la vía que conduce al sector de Llanogrande, en jurisdicción del municipio de Rionegro. Un vehículo eléctrico Tesla Cybertruck terminó colisionando de frente contra un poste de energía a un costado de la carretera.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, en un momento de alto flujo vehicular sobre esta importante arteria vial del Oriente antioqueño. De acuerdo con el reporte preliminar de los agentes de tránsito que atendieron la emergencia, el conductor perdió el control del automotor, lo que provocó el impacto directo contra la estructura de concreto.

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La fuerza del choque derribó el poste de energía y dejó afectaciones visibles en la parte delantera de la camioneta. Personal técnico de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) acudió al sitio para evaluar los daños en la red eléctrica, hacer el aislamiento de los cables y proceder con la reparación de la infraestructura.

El conductor del vehículo presentó lesiones leves en los miembros superiores y fue atendido en el lugar por los organismos de socorro. Las autoridades de tránsito confirmaron que se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado negativo. Como parte de los protocolos normativos fijados para los choques contra propiedad o infraestructura pública, el automotor fue inmovilizado de manera preventiva.



Las causas exactas que originaron la pérdida de control del vehículo aún son materia de investigación por parte de las autoridades de movilidad de Rionegro. Entre tanto, el hecho atrajo la atención de los transeúntes y se volvió viral en redes sociales debido a las características particulares de este modelo eléctrico de acero inoxidable.