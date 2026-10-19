Incendio forestal consumió más de 50 hectáreas en Necoclí: fogata sería la causa de la emergencia

Un gran incendio forestal consumió más de 50 hectáreas de vegetación en el municipio de Necoclí. La conflagración habría sido provocada por una fogata encendida por pescadores del Urabá antioqueño.

Una emergencia en Necoclí, Antioquia, provocó la respuesta inmediata de los organismos de socorro del Urabá antioqueño, que atendieron un incendio forestal que consumió aproximadamente 50 hectáreas de vegetación, al parecer, por una fogata que habría sido encendida por pescadores y no quedó completamente apagada.

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De acuerdo con la inspección realizada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Necoclí, los fuertes vientos habrían hecho que las llamas tomaran fuerza, lo que facilitó su propagación por el terreno y ocasionó la afectación de una amplia extensión de cobertura vegetal.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Necoclí y otros organismos de socorro, que trabajaron de manera articulada para controlar la situación y verificar las condiciones del área afectada.



En el sitio hizo presencia Corpourabá, entidad que destacó que brindó apoyo logístico, facilitando el acceso a la zona afectada por el incendio de cobertura vegetal y acompañando las labores de inspección y verificación ambiental.

Además, como resultado de la inspección de la autoridad ambiental del Urabá antioqueño, no se encontraron ejemplares de fauna silvestre muertos ni se identificaron focos activos del incendio al finalizar la jornada.

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Las autoridades de esta subregión del departamento de Antioquia invitaron a las comunidades y visitantes a evitar las quemas y fogatas en zonas naturales, adoptar medidas de prevención y reportar oportunamente cualquier señal de incendio a los organismos de emergencia.

Asimismo, la Alcaldía de Necoclí hizo un llamado a la ciudadanía para que apague completamente las fogatas después de utilizarlas y evite cualquier práctica que pueda desencadenar incendios forestales, especialmente durante esta época de menos lluvias asociada al fenómeno de El Niño.