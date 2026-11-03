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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinaron a hombre que habría intentado ingresar a dos niños a hotel en el centro de Medellín

Asesinaron a hombre que habría intentado ingresar a dos niños a hotel en el centro de Medellín

Los presuntos agresores serían los padres de los menores de edad, quienes le reclamaron a la víctima por su conducta. Fueron capturados por las autoridades.

CTI-Levantamiento
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Fiscalía General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Las autoridades de Medellín adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de José Luis Botero, de 43 años, quien falleció, luego de resultar gravemente herido durante un altercado en un hotel del barrio Estación Villa, en el centro de la ciudad.

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De acuerdo con la información preliminar, Botero habría intentado ingresar a una habitación del establecimiento con dos niños de 7 y 9 años de edad, de nacionalidad venezolana, ofreciéndoles dinero.

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Uno de ellos regresó posteriormente donde su madre y le contó lo sucedido, por lo que la mujer habría acudido al lugar acompañada de quien sería el padre de los menores para reclamarle al hombre.

En medio de la confrontación, Botero habría recibido lesiones de gravedad en la cabeza y la parte superior del cuerpo. Aunque fue trasladado a Policlínica, ingresó sin signos vitales.

Tras atender la situación, la Policía capturó a los señalados de participar en la agresión, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso judicial. Entretanto, unidades de Infancia y Adolescencia adelantan actuaciones para el restablecimiento de los derechos de los niños involucrados.

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Como parte de las indagaciones, los investigadores revisan las cámaras de seguridad del hotel, con el propósito de reconstruir lo ocurrido, establecer la participación de cada persona y determinar las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento.

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