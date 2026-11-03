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Evacuaron 14 personas tras incendio en inquilinato del centro de Medellín: capturaron un sospechoso

Autoridades de gestión del riesgo evalúan el estado de la estructura para definir si puede volverse a habitar de forma segura. No hubo heridos.

Incendio en inquilinato del centro de Medellín.jpg
Incendio en inquilinato del centro de Medellín.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Autoridades en Medellín investigan las causas que provocaron un incendio estructural en la madrugada de este martes en un inquilinato del centro de la ciudad.

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Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la calle 49 con carrera 38 en el barrio Boston donde cerca a las 5 de la mañana residentes del lugar reportaron la conflagración a la línea de emergencias 123.

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Tras la atención del fuego por parte del Cuerpo de Bomberos y el arribo de personal policial, algunos residentes señalaron a un hombre de 33 años de edad como el presunto responsable de ocasionar las llamas y fue posteriormente capturado.

Sin embargo, María López, propietaria del inquilinato, aseguró que aún no hay claridad sobre el origen de la emergencia y de igual manera están a la espera de una evaluación técnica de la estructura para determinar daños y su habitabilidad.

"Era un muchahco al que se le había alquilado, pero no sabemos qué fue lo que él hizo, si se le prendió una vela, no sabemos. No han venido los que hacen como el estudio de cómo quedó la propiedad, si es viable arreglarla o qué", sostuvo.

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El incendio no dejó personas heridas, pero sí obligó a la evacuación total de 14 personas residentes en este lugar pendientes de las determinaciones de las autoridades para saber si pueden regresar.

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