Fenalco advierte deterioro del empleo pese a que el desempleo se mantuvo en 8.8 % en abril

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó su preocupación tras conocer las más recientes cifras de empleo publicadas por el DANE y aseguró que los resultados evidencian un deterioro del mercado laboral, especialmente en el sector privado.

Aunque la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8.8 % en abril, el mismo nivel registrado un año atrás, el gremio advirtió que detrás de esa estabilidad hay señales que muestran una desaceleración en la generación de empleo formal.

Uno de los datos que más inquieta a Fenalco es el comportamiento del desempleo frente al año anterior. Mientras en abril de 2025 el número de desempleados había caído en 454.000 personas, este año aumentó en 67.000 frente al mismo mes.

Además, el comercio, uno de los sectores que más empleo genera en el país, perdió 85.000 puestos de trabajo en los últimos doce meses, una caída de 2.1%.



Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el crecimiento del empleo reportado por el DANE está siendo impulsado principalmente por el sector público.

“Si bien es cierto, la tasa de desempleo permanece igual, hay que tener en cuenta que el número de ocupados que aumenta los provee el sector público con más de 235 mil empleos adicionales al año anterior, es decir, pura burocracia. Mientras tanto, sectores como el sector productivo del comercio disminuyen su capacidad de generación de empleo”, afirmó Cabal.

Fenalco señaló además que los resultados coinciden con los hallazgos de su más reciente encuesta empresarial, según la cual dos de cada tres compañías han reducido su planta de personal durante 2026 y cerca del 80% ha recortado sus planes de contratación para los próximos meses.

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El gremio atribuye esta situación al aumento de los costos laborales y al complejo panorama económico que enfrentan las empresas, factores que, asegura, están afectando la creación de empleo formal en el país.