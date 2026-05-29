Millonaria multa de SIC a Movistar por fallas en verificación de identidad que facilitaron fraudes

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, sancionó a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Movistar) con una multa de $1.358.672.968 por considerar que la empresa vulneró los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones al no adoptar mecanismos adecuados de verificación de identidad en los procesos de reposición de SIM CARD.

La decisión se originó tras varias denuncias presentadas por usuarios que aseguraron haber sido víctimas de fraude luego de perder la señal de sus teléfonos móviles. Según los reportes analizados por la entidad, al comunicarse con el operador se les informó que se había realizado una reposición de la tarjeta SIM, trámite que, presuntamente, no había sido solicitado por los titulares de las líneas.

¿Qué es el SIM Swapping y cómo afectó a los usuarios?

De acuerdo con la SIC, los hechos investigados corresponden a una modalidad de fraude conocida como SIM Swapping, mediante la cual terceros logran obtener el control de una línea telefónica mediante la reposición fraudulenta de una tarjeta SIM.

Aunque la entidad aclaró que este tipo de fraude no es ejecutado directamente por los operadores de telefonía, sí existen protocolos y mecanismos de seguridad que deben ser implementados por las compañías para evitar que se materialicen estas conductas.



Según el comunicado oficial, tras la reposición fraudulenta de las SIM CARD, varios usuarios perdieron el control de sus números celulares, lo que derivó en accesos no autorizados a servicios financieros, plataformas digitales y cuentas bancarias asociadas a esas líneas telefónicas.

La SIC concluyó que Movistar omitió mecanismos tecnológicos idóneos

Durante la investigación, la Superintendencia evaluó si Movistar contaba con herramientas de seguridad suficientes para validar la identidad de las personas que solicitaban la reposición de las SIM CARD.

Como resultado, la entidad concluyó que el operador omitió el uso de mecanismos y herramientas tecnológicas idóneas para adelantar los procesos de verificación de identidad, situación que, según la autoridad, incrementó el riesgo de actuaciones fraudulentas y accesos no autorizados a las líneas móviles de los usuarios.

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La SIC señaló que estas medidas eran necesarias para prevenir fraudes y garantizar que las reposiciones de tarjetas SIM fueran solicitadas efectivamente por los titulares de las líneas.

También cuestionó la respuesta entregada a los usuarios

La Superintendencia indicó además que Movistar no explicó ni acreditó de manera suficiente ante los usuarios las razones por las cuales negó la ocurrencia de los hechos reportados en las Peticiones, Quejas y Recursos (PQR) relacionadas con las reposiciones cuestionadas.

Según el organismo de control, esta situación ocurrió pese a que los afectados manifestaron haber perdido el control de sus líneas móviles y del acceso a servicios financieros y plataformas digitales vinculadas a sus números celulares.

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Orden para fortalecer los procesos de verificación de identidad

Además de la sanción económica, la SIC impartió una orden administrativa de carácter particular a Movistar para que fortalezca los mecanismos de verificación de identidad en los procesos de reposición de SIM CARD.

La medida busca prevenir nuevas afectaciones a los usuarios y reducir el riesgo de accesos no autorizados a líneas móviles y a los servicios asociados a estas.

La Superintendencia precisó que contra el acto administrativo sancionatorio proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y de apelación ante la Delegatura para la Protección del Consumidor.