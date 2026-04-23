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Telefónica mueve sus fichas: el colombiano Alfonso Gómez asumirá el liderazgo de Movistar+

Gómez llega desde su rol como presidente de Telefónica Hispanoamérica y también se integrará al comité de dirección de Telefónica España.

Alfonso Gómez.jpg
Alfonso Gómez.
Foto: UNIR.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

El colombiano Alfonso Gómez será el nuevo consejero delegado de Movistar Plus+, en reemplazo de Daniel Domenjó, quien dejará el cargo en los próximos meses.

Sin embargo, la forma en la que se da su salida no está del todo clara. Mientras algunas versiones apuntan a que se trata de una decisión voluntaria para asumir nuevos proyectos, medios locales en España señalan que el cambio estaría relacionado con una reestructuración interna y que incluso habría sido una decisión tomada por la compañía.

En medio de este panorama, Gómez llega desde su rol como presidente de Telefónica Hispanoamérica y también se integrará al comité de dirección de Telefónica España. Su nombramiento responde a la intención del grupo de darle un nuevo impulso a su negocio audiovisual, uno de los frentes más estratégicos en la actualidad.

Gómez cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, gran parte de ellos dentro de Telefónica. A lo largo de su carrera ha liderado procesos clave en América Latina, incluyendo el desarrollo de redes como 4G y la expansión de la fibra óptica.

Su experiencia reciente ha estado enfocada en mejorar la eficiencia operativa y maximizar el valor de los activos del grupo en la región, lo que ahora buscará replicar en el negocio de contenidos.

El nuevo CEO asumirá el liderazgo de una plataforma que ha venido creciendo en número de usuarios y en oferta de contenidos, pero que también enfrenta un entorno altamente competitivo, debido a la presencia de múltiples plataformas de streaming.

Entre sus principales desafíos estarán mantener el crecimiento, fortalecer la propuesta de valor y seguir apostando por contenidos diferenciales, especialmente en deportes y entretenimiento.

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