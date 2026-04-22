Xbox anuncia importante cambio que sus usuarios esperaban desde hace meses

A inicios de 2026 creció el rumor que Xbox Colombia tendría importantes cambios para sus usuarios en materia de precios. En 2025, la suscripción de Gamepass Ultimate tuvo un incremento significativo hasta alcanzar los 80.990 pesos, algo que hizo que muchos usuarios dejaran de usar este servicio por su valor tan elevado en el mercado.

Sin embargo, esto dejará de pasar y, de hecho, se confirmó que los precios volvieron a bajar para que nuevamente cientos de usuarios puedan tener este servicio, el cual esperaban desde hace meses nuevamente tuvieran un valor “más adecuado” a sus necesidades.

“Los próximos títulos de Call of Duty llegarán a Xbox Game Pass Ultimate aproximadamente un año después de su lanzamiento. Mientras tanto, podrás seguir disfrutando de los títulos actuales de COD, cientos de juegos en consola y PC, lanzamientos el primer día, beneficios dentro del juego y mucho más”, indicaron sobre este servicio.

Xbox Gamepass // Foto: Xbox

¿Cuáles son los nuevos precios del Gamepass Ultimate en Colombia?

A partir de ahora, este servicio tendrá un valor 49.900 en donde se incluirá todos los servicios que venían antes: accesos exclusivos, juegos EA, pases en Ubisoft, ventajas en League of Legends, entre otras cosas.



“A partir de este año, los futuros títulos de Call of Duty no se incorporarán a Game Pass Ultimate ni a PC Game Pass en sus lanzamientos. Los nuevos juegos de Call of Duty se agregarán a Game Pass Ultimate y PC Game Pass durante la siguiente temporada navideña (aproximadamente un año después), mientras que los títulos de Call of Duty existentes que ya están en la biblioteca seguirán estando disponibles”, explicaron.