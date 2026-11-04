Operación Némesis: autoridades intervienen ocho comunas de Cúcuta y reportan 109 capturas

Avanzan los operativos de seguridad en Cúcuta. En el marco de la campaña militar y policial Esparta, las autoridades realizaron la operación Némesis, una intervención que comenzó ayer sobre las 7:00 de la noche y se extendió durante toda la madrugada, con presencia en ocho comunas de la ciudad. El balance preliminar es de 109 personas capturadas, 49 allanamientos y 32 expulsiones.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que, con corte a las 4:45 de la mañana, también se habían incautado 12 armas de fuego y más de 10 kilos de estupefacientes. Además, las autoridades recuperaron mercancía avaluada en 500 millones de pesos.

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La ofensiva estuvo dirigida contra estructuras delincuenciales relacionadas con homicidios, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal. El mandatario destacó el trabajo de la Fuerza Pública y aseguró que las intervenciones continuarán en la ciudad.

¡EN CÚCUTA NO HAY TREGUA CONTRA LA CRIMINALIDAD!



Durante toda la noche y la madrugada he estado al frente de la OPERACIÓN NÉMESIS, una ofensiva de nuestra Fuerza Pública para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los habitantes de Cúcuta.



¡A LAS 4:45 DE LA… pic.twitter.com/km4G3qurLh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026

A través de un video publicado en sus redes sociales, el Gobierno también presentó varios de los objetivos de estas operaciones. Entre ellos aparecen los alias ‘Navir’, ‘Ada’, ‘Juancho’, ‘La Churca’, ‘Keller’, ‘Brayan’, ‘Careviaja’, ‘Camacho’ y ‘Alejo’.

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Según la información divulgada, alias ‘Keller’ sería integrante del frente urbano del ELN y estaría relacionado con un atentado contra un CAI. Entretanto, alias ‘Careviaja’ es señalado de incendiar la vivienda de unos adultos mayores después de que se negaran a permitirle llevarse a un menor de 12 años. ‘Camacho’ y ‘Alejo’, por su parte, son señalados de aprovechar las condiciones de pobreza para captar menores de edad.

Estas acciones se desarrollan en medio de la visita del presidente a Norte de Santander, donde estuvo en la Brigada 30 del Ejército y en el puente internacional Atanasio Girardot, conocido como Tienditas.

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Desde Cúcuta, De La Espriella anunció oficialmente la campaña Esparta, una estrategia militar y policial para combatir a los grupos armados ilegales que delinquen en el Catatumbo. También puso en marcha el plan BOSUR, enfocado en enfrentar la criminalidad en Cúcuta y su área metropolitana.

Como parte de las medidas, ordenó reforzar las operaciones militares y policiales en la frontera con Venezuela para combatir a los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el tráfico de personas.

La estrategia contempla la construcción de obras civiles y barreras de control para bloquear los pasos no autorizados, además de operaciones permanentes de inteligencia y acciones conjuntas entre las Fuerzas Militares, la Policía y Migración Colombia.

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El Gobierno aclaró que estas medidas no afectarán el tránsito legal entre Colombia y Venezuela. Entre el 7 de agosto y el 30 de octubre de 2026 se registró cerca de un millón de movimientos migratorios por el puente internacional de Tienditas.

Finalmente, las autoridades indicaron que las acciones se adelantarán en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de la región, bajo supervisión del Gobierno nacional y con compromisos y resultados verificables.