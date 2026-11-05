En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gustavo Petro
Delcy Jiménez
Cristiano Ronaldo
Ley de sometimiento
Elecciones en Estados Unidos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Procuraduría formula cargos a dos exgerentes de Metrolínea por caso Metrocinco Plus

Procuraduría formula cargos a dos exgerentes de Metrolínea por caso Metrocinco Plus

La Procuraduría investiga una presunta omisión en el seguimiento al contrato de concesión con Metrocinco Plus, operador que entró en crisis y dejó de prestar el servicio en Bucaramanga.

Capturan a 6 hombres por hurto a las infraestructuras de Metrolínea en el área metropolitana
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

La crisis de Metrocinco Plus, uno de los operadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, llegó al escenario disciplinario. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos exgerentes de Metrolínea, por presuntas irregularidades en el seguimiento y vigilancia del contrato de concesión suscrito con esta empresa.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Las investigadas son Emilce Delina Jaimes Caballero, quien estuvo al frente de Metrolínea durante 2022, y Yolima Espinel Blanco, gerente de la entidad en 2023.

Últimas noticias

Capitanejo.jpg
Santanderes

Capitanejo tendrá planta de tratamiento de agua potable mediante obras por impuestos

FOTO PARQUE SOCIEDAD MEJORAS PÚBLICAS.jpg
Santanderes

Bucaramanga tiene 15 días para iniciar recuperación del Parque Mejoras Públicas

Publicidad

De acuerdo con el Ministerio Público, se busca establecer si las exfuncionarias incumplieron sus deberes al no adoptar oportunamente las medidas administrativas y contractuales necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Metrocinco Plus S. A.

La investigación está relacionada con el contrato de concesión 001 del 19 de enero de 2008, cuyo objeto era garantizar la prestación del servicio público de transporte masivo en el área metropolitana de Bucaramanga bajo condiciones de continuidad, calidad y permanencia.

El organismo de control busca determinar si durante sus respectivas administraciones las exgerentes omitieron acciones de vigilancia y control que permitieran exigir al concesionario el cumplimiento de sus compromisos contractuales y adoptar medidas frente a las dificultades que afectaban la operación.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas graves cometidas a título de culpa gravísima.

Metrocinco Plus fue uno de los operadores encargados de prestar el servicio de transporte dentro del sistema Metrolínea. Sin embargo, la empresa atravesó una profunda crisis financiera y operativa que terminó afectando la prestación del servicio y dejando de circular sus buses.

Publicidad

La situación hizo parte de las dificultades estructurales del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, que durante años ha enfrentado problemas financieros, reducción de flota, incumplimientos operativos y dificultades para garantizar la cobertura y continuidad del servicio.

Lea también:

reunión Mintransporte sobre Metrolínea.jpg
Santanderes

Mintransporte modificará convenio con Alcaldía de Bucaramanga para recuperar Metrolínea

Inician trabajos en Estaciones de Metrolínea.jpg
Santanderes

Intervienen 12 estaciones de Metrolínea en Bucaramanga: obras cuestan $11.950 millones

El proceso disciplinario busca establecer si las anteriores administraciones de Metrolínea actuaron oportunamente frente a las obligaciones del concesionario y si la falta de medidas de control contribuyó a que se prolongara la crisis contractual y operativa.

La formulación de cargos no constituye una declaración de responsabilidad disciplinaria. Las dos exgerentes tendrán la oportunidad de ejercer su defensa dentro del proceso.

Publicidad

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que se gestionará una posible financiación para impulsar la recuperación de Metrolínea. "Es necesario", dijo.

El Área Metropolitana de Bucaramanga planteó ante el Gobierno Nacional alternativas para atender las dificultades de Metrolínea, relacionadas con la falta de buses, el deterioro de estaciones y las limitaciones en la prestación del servicio.

Publicidad

Relacionados

Procuraduría General de la Nación

Noticias de hoy

Blu Radio

Santander

Bucaramanga

Metrolínea

Sistemas de Transporte

Publicidad

Publicidad

Publicidad