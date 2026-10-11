Intervienen 12 estaciones de Metrolínea en Bucaramanga: obras cuestan $11.950 millones

Con láminas de zinc comenzaron a cercar las 12 estaciones de Metrolínea que serán intervenidas en Bucaramanga, como parte del proyecto de recuperación de la infraestructura del sistema de transporte masivo, avalado por la Alcaldía de Bucaramanga y contratado por $11.950 millones.

Los cerramientos delimitan las zonas donde se ejecutarán las obras, abarcando la mitad de la vía en la que están ubicadas por lo que se prevé congestión vehicular en el centro de Bucaramanga, dichas zonas buscan mejorar las condiciones físicas y tecnológicas de las estaciones.

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La intervención contempla trabajos en las redes eléctricas, adecuaciones en taquillas, recuperación de fachadas y accesos, además de la instalación de nuevos elementos para modernizar la infraestructura.

Blu Radio. Bus del Sistema de Transporte Masivo Metropolitano //Foto: Alcaldía de Bucaramanga

El proyecto incluye estaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad, entre ellas Quebradaseca, Chorreras, San Mateo, Parque Estación UIS, La Isla y varios puntos de Provenza. Las intervenciones buscan recuperar espacios que presentan deterioro y mejorar sus condiciones para una eventual reactivación del servicio.



Entre las obras previstas están la adecuación de tableros eléctricos, redes internas y sistemas de comunicaciones, así como la instalación de paneles y el mejoramiento de estructuras metálicas. También se contempla la recuperación de taquillas y otros espacios necesarios para el funcionamiento de las estaciones.

La inversión supera los $11.900 millones y hace parte de las acciones para recuperar la infraestructura de Metrolínea en Bucaramanga, con el inicio de los cerramientos se prepara el terreno para las intervenciones, mientras la ciudad mantiene el reto de avanzar en la recuperación del sistema de transporte masivo y las condiciones necesarias para volver a poner en funcionamiento su corredor.