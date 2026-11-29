Mientras en Vetas se anunció una ruta de formalización para más de 1.400 mineros, en California Aris Mining y Calimineros S.A.S. firmaron un compromiso para avanzar en la cesión de derechos sobre un área del título minero 125-68, con el propósito de beneficiar a más de 160 trabajadores tradicionales.

Los anuncios se conocieron durante la visita del viceministro de Minas a Santander, departamento que ocupa el segundo lugar entre las ocho regiones mineras priorizadas por el Gobierno nacional.

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Fabio Maldonado, director del Gran Pacto Social de California, explicó que el acuerdo también contempla a 15 familias de la organización Arte Mineros, por lo que el proceso podría beneficiar a un total de 175 familias.

Maldonado aclaró que no se trata de entregar terrenos, sino derechos sobre áreas de un título minero, que permitan desarrollar actividades de explotación bajo las condiciones establecidas por las autoridades.



Aris Mining está vinculada al título a través de Proyecto Soto Norte S.A.S. y cuenta con antecedentes de procesos de formalización de pequeños mineros en municipios como Segovia, Antioquia, y Marmato, Caldas.

La organización Calimineros lleva más de diez años buscando condiciones jurídicas y técnicas para desarrollar legalmente la extracción de oro.

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En 2021, la Agencia Nacional de Minería aprobó un subcontrato de formalización para trabajar en un área de 0,5205 hectáreas del título 125-68. Posteriormente, aprobó el Plan de Trabajos y Obras Complementario. En octubre de 2023, Calimineros presentó el estudio de impacto ambiental ante la CDMB.

Sin embargo, uno de los principales asuntos pendientes sigue siendo la autorización ambiental. Maldonado señaló que los trámites ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) han dificultado el avance de la formalización.

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"El principal obstáculo que hemos tenido los mineros para formalizar la actividad ha sido la autoridad ambiental, en este caso la CDMB", afirmó.

El dirigente aseguró que la corporación no habría otorgado una sola licencia ambiental en los últimos 18 años y sostuvo que esta situación dificulta que los pequeños mineros completen los requisitos para trabajar legalmente.

Maldonado aclaró que no están solicitando permisos sin controles ambientales. "No se trata de que le entreguen licencias ambientales a diestra y siniestra", señaló. Su petición, explicó, es que se estudien las solicitudes y que los proyectos que demuestren viabilidad puedan obtener las autorizaciones correspondientes.

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Según el dirigente, durante el encuentro en California, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Santander se comprometieron a revisar las dificultades que enfrenta el sector para avanzar en el licenciamiento ambiental.