Con honores policiales en Barrancabermeja y una eucaristía en Rionegro, Santander, avanza la despedida del subintendente Óscar Mauricio Díaz, el uniformado santandereano que murió en el ataque con drones cargados de explosivos contra la estación de Policía de Arenal, en el sur de Bolívar.

El cuerpo del uniformado salió anoche de Barrancabermeja, donde sus compañeros de institución le rindieron honores en reconocimiento a su servicio. Posteriormente, emprendió el recorrido hacia Rionegro, municipio del que era oriundo y al que llegó este domingo para recibir el último adiós de sus familiares.

Con honores fue despedido en Barrancabermeja el subintendente de la Policía Óscar Mauricio Díaz, asesinado en ataque con drones explosivos contra estación de Arenal, sur de Bolívar. Este domingo, sus restos serán trasladados a Rionegro, Santander, municipio del que era oriundo. pic.twitter.com/EFJJOQuA3m — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 29, 2026

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En Rionegro se realiza una eucaristía y una despedida en la que participa gran parte de su familia, que se encuentra en esta región de Santander. Después del acto religioso, sus restos continuarán hacia San Alberto, Cesar, donde, según informó la familia, se cumplirán las exequias a las 4:00 de la tarde.

La Policía de Santander realiza el acompañamiento a los seres queridos del subintendente durante esta jornada de despedida, que enluta a su familia y a sus compañeros de institución.



Díaz perdió la vida el viernes 27 de noviembre durante el ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones contra las instalaciones policiales de Arenal, en el sur de Bolívar, llevaba 19 años, 10 meses y 10 días de servicio en la Policía Nacional.

Su asesinato generó consternación entre los integrantes de la institución y en su tierra natal, donde este domingo le rinden homenaje antes de su sepelio.