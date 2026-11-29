Una salida familiar terminó en tragedia en el sector del Pozo La Cabuya, en el río Lenguaruco, en inmediaciones de la finca El Guate, en jurisdicción de Santana, Boyacá, cerca de los límites con Santander.

Una mujer y sus dos hijos, de nueve y seis años, fueron arrastrados por la corriente cuando ingresaron al afluente para refrescarse.

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La emergencia ocurrió este sábado 28 de noviembre. Las víctimas fueron un niño de nueve años, nacido en Suaita, y una niña de seis años, nacida en El Socorro.

De acuerdo con la información conocida, el cuerpo de Aksel Jhoel fue localizado horas después de la emergencia. El menor falleció por inmersión. Entretanto, su hermana Katia Omaira continúa desaparecida y es buscada por los organismos de socorro.



La madre de los niños fue rescatada con vida, aunque inicialmente se encontraba inconsciente por inmersión. En el lugar recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para lograr estabilizarla.

Las labores de búsqueda se concentran en el sector del Pozo La Cabuya, en el río Lenguaruco, ubicado aproximadamente a 300 metros del río Suárez. La zona comprende terrenos de la finca El Guate, por el lado de Santana, y de la finca San Vicente, en jurisdicción de Suaita, específicamente en la vereda Efraín.

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En el operativo han participado organismos de socorro de Boyacá y Santander. También brindaron apoyo cuatro voluntarios de la Defensa Civil de la Junta de Suaita y unidades de la Policía de ese municipio.

A las labores se han sumado unidades de Bomberos de San José de Pare y Barbosa, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y entidades departamentales de gestión del riesgo.

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Los organismos de emergencia mantienen la coordinación para continuar con las labores de búsqueda de la niña de seis años durante este domingo 29 de noviembre.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para evitar ingresar a ríos y quebradas sin conocer las condiciones del afluente.

Advirtieron que un nivel aparentemente bajo del agua no significa que sea seguro, pues las corrientes pueden tener una fuerza considerable, cambios repentinos de profundidad, piedras y remolinos.