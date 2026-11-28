La inseguridad también preocupa a los habitantes de la zona rural de Bucaramanga. Los reportes de hurtos, el consumo de estupefacientes y las alertas por posibles actividades relacionadas con el microtráfico hacen parte de las problemáticas que motivaron el fortalecimiento de la presencia policial en el corregimiento 2.

Ante este panorama, el alcalde Cristian Portilla puso en funcionamiento el Fuerte Norte de Carabineros, una infraestructura que busca ampliar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional en las veredas.

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La recuperación de este punto responde también a una solicitud que, según representantes de la comunidad, llevaba cerca de 15 años. Los habitantes han manifestado su preocupación por los hechos delictivos y la necesidad de contar con presencia permanente de las autoridades para evitar que estos sectores se conviertan en espacios aprovechados por estructuras criminales.

Entre las situaciones reportadas está el abandono de motocicletas que presuntamente serían utilizadas para cometer delitos en Bucaramanga. También se han advertido problemas de consumo de drogas y falta de iluminación en algunos puntos, condiciones que aumentan la percepción de inseguridad.



El nuevo fuerte está ubicado sobre la vía Bucaramanga-Matanza y contará con uniformados de Carabineros las 24 horas, según la información entregada durante su inauguración.

Desde la Secretaría del Interior indicaron que la infraestructura permitirá fortalecer la vigilancia, acompañar a los campesinos y mejorar la respuesta ante situaciones que afecten la tranquilidad de las familias y sus actividades productivas.

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“Este espacio no es solamente infraestructura, es una herramienta para proteger a nuestras familias, fortalecer la presencia de las autoridades y brindar mayor tranquilidad a quienes viven en esta zona de Bucaramanga”, señaló el funcionario durante la entrega.

Con esta medida, la Administración Municipal busca reforzar el control institucional en el sector rural y prevenir que problemáticas como el microtráfico y la actuación de estructuras delincuenciales afecten a las comunidades campesinas.