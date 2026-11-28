Hay consternación en Puerto Wilches, Santander, por el asesinato de Daniel Miranda, un joven conocido por su participación en válidas de motovelocidad, quien fue víctima de un ataque sicarial durante la tarde del viernes 27 de noviembre.

El homicidio ocurrió en la calle Séptima, en un taller mecánico ubicado cerca del parque infantil del municipio. Allí, el joven fue atacado con arma de fuego y murió en el lugar.

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Una de las hipótesis que se maneja frente a este crimen es que Daniel habría sido confundido con otra persona. De acuerdo con las primeras informaciones, el joven no registraría antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por lo que no se descarta que el ataque estuviera dirigido contra alguien más. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y serán las autoridades las encargadas de establecer qué ocurrió y cuál fue el móvil del homicidio.

Daniel era aficionado a la motovelocidad y participaba en competencias de este deporte. En sus publicaciones solía expresar su agradecimiento a Dios por permitirle competir y regresar a casa, así como a sus padres y a las personas que lo apoyaban para hacer realidad su participación en las carreras.



“Primero que todo gracias a Dios por guardarme en cada carrera y permitirme vivir una experiencia más en este lindo deporte, gracias a mis padres y a todas esas personas que me estuvieron apoyando durante las carreras y a las que de una u otra manera me ayudaron para que esto fuera posible”.

Su muerte enluta a familiares, amigos y personas cercanas al mundo de la motovelocidad, que hoy lamentan el asesinato del joven piloto.

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Este caso se suma a otros hechos violentos ocurridos durante noviembre en Puerto Wilches. Con el homicidio de Daniel Miranda, serían tres las personas asesinadas en el municipio durante este mes, una situación que mantiene la preocupación por la seguridad en esta población del Magdalena Medio santandereano.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, establecer si la víctima fue confundida con otra persona e identificar a los responsables.