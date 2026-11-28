Un nuevo hecho de violencia contra la fuerza pública se registró en Norte de Santander. La subestación de Policía del corregimiento de Agua Clara, en zona rural de Cúcuta, fue blanco de un atentado con explosivos, según confirmó el presidente Abelardo De La Espriella este sábado 28 de noviembre.

De acuerdo con el balance oficial, el ataque dejó daños materiales en las instalaciones policiales, aunque no se reportaron uniformados heridos.

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El hecho se suma a una serie de acciones violentas contra la fuerza pública en el departamento durante los últimos días. El pasado lunes 23 de noviembre se registró un atentado contra el comando de Policía de Norte de Santander en Cúcuta, que dejó afectaciones en decenas de viviendas.

Presidente De La Espriella se pronunció tras nuevo atentado en Cúcuta

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado condenó lo ocurrido en Agua Clara y anunció nuevas acciones para dar con los responsables.



"Ordené fortalecer las acciones operacionales y de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables", manifestó el presidente.

El mandatario también lanzó una advertencia a quienes están detrás de las acciones violentas contra la fuerza pública.

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"A quienes pretenden desafiar al Estado les advierto: no nos van a intimidar, la ofensiva aumentará", agregó De La Espriella.

Por el momento, las autoridades no han confirmado qué grupo armado estaría detrás del atentado contra la subestación de Agua Clara.

Condeno el ataque con explosivos contra la Subestación de Policía de Agua Clara, en zona rural de Cúcuta. Los criminales lanzaron un artefacto contra las instalaciones y huyeron. No se reportaron uniformados heridos, pero sí daños materiales.



Ordené fortalecer las acciones… https://t.co/8rPJx0k7Ry — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 28, 2026