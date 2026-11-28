Las altas temperaturas y la falta de lluvias mantienen en alerta a los organismos de socorro en Santander. La situación preocupa a las autoridades por el aumento del riesgo de incendios forestales y la disminución de los niveles de agua en diferentes regiones del departamento.

De acuerdo con Pedro Conde, de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, actualmente 15 municipios presentan riesgo de incendios forestales, mientras que en otros 17 se registra una reducción en el caudal de sus fuentes hídricas, situación que comienza a generar dificultades para el abastecimiento de agua.

Publicidad

Entre las poblaciones donde se evidencia la disminución de los caudales se encuentran Vélez, El Socorro, Barichara, Aratoca y Málaga. La situación también afecta a municipios turísticos, especialmente Barichara, donde la disponibilidad de agua representa una preocupación para sus habitantes y visitantes.

A este panorama se suman las elevadas temperaturas que se registran en varias zonas del departamento. Municipios como Puerto Wilches, Barrancabermeja, Cimitarra y Sabana de Torres han alcanzado temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius, aumentando la preocupación por las condiciones de sequedad de la vegetación y la posibilidad de que se presenten conflagraciones.



Frente a este escenario, Pedro Conde hizo un llamado a los habitantes y turistas para evitar acciones que puedan provocar incendios forestales. Entre las recomendaciones está no arrojar colillas de cigarrillos en las carreteras, no dejar botellas de vidrio en zonas de vegetación y abstenerse de realizar quemas no controladas, una práctica que está prohibida.

Las autoridades mantienen el seguimiento a las condiciones climáticas y a las fuentes hídricas, mientras insisten en la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar emergencias que puedan afectar los ecosistemas, las comunidades y las actividades turísticas del departamento.

Publicidad

La preocupación se concentra tanto en la protección de las zonas naturales frente a posibles incendios como en garantizar el abastecimiento de agua en los municipios que ya presentan disminución en sus caudales.