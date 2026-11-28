El asesinato del patrullero Óscar Mauricio Díaz, durante un ataque contra la Policía Nacional en el municipio de Arenal, sur de Bolívar, generó una reacción de rechazo por parte del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien expresó su dolor por la muerte del uniformado y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

¡DUELE LA PARTIDA DE UN HÉROE QUE ENTREGÓ SU VIDA POR COLOMBIA!



Con profundo dolor recibimos la noticia del asesinato del patrullero Óscar Mauricio Díaz, en el cobarde ataque contra la Policía Nacional en Arenal, sur de Bolívar.



Su partida enluta a toda una familia, a la… pic.twitter.com/7gCTNsGfaL — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 27, 2026

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A través de su cuenta en la red social X, el mandatario departamental reveló que la muerte del policía tiene un significado especialmente cercano para la Gobernación de Santander, debido a que el uniformado era familiar de uno de los funcionarios de la administración.

"Su partida enluta a toda una familia, a la institución policial y toca de manera especial el corazón de nuestra Gobernación", manifestó Díaz Mateus en su publicación.



En el mismo mensaje, el gobernador rechazó los ataques contra la Fuerza Pública y cuestionó las acciones violentas que buscan sembrar miedo y acabar con la vida de quienes tienen la misión de proteger a la ciudadanía.

El mandatario también extendió sus condolencias a los seres queridos del patrullero y reiteró su rechazo a este tipo de hechos que enlutan a las familias de los integrantes de la Policía Nacional.

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"¡Honor y gloria a Óscar Mauricio Díaz! Su sacrificio no será olvidado. Paz en su tumba y fortaleza para su familia", concluyó el gobernador en su pronunciamiento.

Los familiares del subintendente permanecen a la espera de que el cuerpo sea trasladado a Medicina Legal, en Barrancabermeja, para adelantar los trámites correspondientes y posteriormente llevarlo hasta San Alberto, Cesar, donde reside su madre.

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Por su parte, la Alcaldía de Rionegro, Santander, municipio de donde es oriunda la familia del uniformado, también lamentó su asesinato y expresó sus condolencias a través de un mensaje público.

La Administración Municipal recordó a Óscar Mauricio Díaz como un hijo de esa población y manifestó su solidaridad con sus familiares, amigos y seres queridos, a quienes deseó fortaleza y consuelo para afrontar su partida.