Ante los recientes hechos de violencia registrados en diferentes regiones del país, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en las carreteras de Santander, con especial atención en los principales puntos de entrada y salida del departamento.

El mayor Iván Acosta, comandante de la Policía de Carreteras de la región, indicó que se fortaleció el trabajo articulado entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional para aumentar la presencia de la Fuerza Pública en los corredores viales y sitios de alta circulación de vehículos.

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Los operativos incluyen controles en los diferentes peajes, patrullajes y acompañamiento a los viajeros. Con estas acciones, las autoridades buscan anticiparse a posibles situaciones que puedan afectar la seguridad, además de mantener vigilancia sobre quienes ingresan y salen del departamento.

La presencia de uniformados también pretende brindar mayor tranquilidad a conductores, pasajeros y transportadores que utilizan las carreteras de Santander para sus desplazamientos. Las instituciones señalaron que el propósito es proteger la vida, fortalecer la convivencia y garantizar condiciones de seguridad en los trayectos.



A través de un mensaje conjunto, el Ejército y la Policía ratificaron su compromiso con la protección de los ciudadanos y anunciaron que continuarán desarrollando operaciones de control, prevención y acompañamiento en los distintos corredores viales.

“De igual manera se invita a toda la ciudadanía a mantener la calma y reportar oportunamente cualquier información que contribuya a prevenir hechos que puedan afectar la seguridad”, señalaron las autoridades.

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El llamado también está dirigido a los viajeros para que estén atentos a las recomendaciones de los uniformados y comuniquen cualquier situación sospechosa que identifiquen durante sus recorridos.

Las autoridades insistieron en que el trabajo conjunto continuará en los puntos estratégicos del departamento, en medio del panorama de orden público que se registra en el país y de la necesidad de mantener protegidas las vías de Santander.