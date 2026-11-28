Al menos dos municipios de Santander ya adoptaron medidas para restringir el uso de pólvora durante la temporada de fin de año. Barichara y Curití expidieron disposiciones para prevenir accidentes y proteger la vida y la integridad de sus habitantes, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.

La preocupación no es menor: durante la pasada temporada de fin de año, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, 53 personas resultaron lesionadas por pólvora en Santander, 18 de ellas menores de edad. El balance también reportó 12 personas hospitalizadas. Estas cifras vuelven a poner sobre la mesa el riesgo que representa la manipulación de artefactos pirotécnicos durante las celebraciones de diciembre.

Blu Radio. Pólvora //Foto: Alcaldía de Floridablanca

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En Curití, el alcalde Carlos Fernando Márquez Ribeiro firmó el Decreto 091 del 23 de noviembre de 2026, mediante el cual se prohíben el uso, la fabricación, distribución, tenencia, almacenamiento y comercialización de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales en el municipio.

La norma también prohíbe el almacenamiento y la venta de estos elementos en viviendas, bodegas, supermercados, plazas de mercado y otros establecimientos donde se manipulen o expendan alimentos. Además, restringe la comercialización y utilización de artículos que contengan fósforo blanco, como torpedos, totes y otros productos explosivos.



El decreto establece medidas frente a la manipulación de pólvora por parte de menores de edad, contempla el decomiso de los productos y fija acciones para los adultos que permitan o induzcan a niños y adolescentes a utilizarlos.

Por su parte, el alcalde de Barichara, Milton Chaparro, confirmó que en el municipio también está prohibido el uso de pólvora y las quemas. El mandatario hizo un llamado a residentes y visitantes para acatar las disposiciones y evitar prácticas que puedan generar emergencias.

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El alcalde señaló que, además de las medidas relacionadas con la pólvora, el municipio enfrenta dificultades por la disminución de las reservas de agua en la represa, situación que ha llevado a implementar racionamientos y a preparar acciones de gestión del riesgo ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Pirotecnia, referencia. Foto: Gobernación del Huila.

“Ya me empecé a decreto está prohibido el uso de la pólvora está prohibido las quemas”, indicó Chaparro, quien también pidió a quienes visitan Barichara hacer un uso responsable del agua potable.

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Las autoridades reiteran el llamado a evitar la manipulación de pólvora, especialmente por parte de menores de edad, y a respetar las restricciones adoptadas para reducir el riesgo de lesiones e incendios durante las celebraciones de diciembre.