Seis presuntos integrantes de una estructura dedicada al microtráfico fueron capturados en municipios de la provincia de García Rovira, Santander. Se trata de ‘Los Carroñeros’, grupo señalado de comercializar estupefacientes en Málaga y Concepción, donde utilizaban establecimientos comerciales como fachadas para ocultar los puntos de expendio.

La investigación, adelantada por la Policía de Santander, la Fiscalía y el Ejército Nacional, permitió identificar el funcionamiento de esta organización mediante el trabajo de un agente encubierto, quien realizó más de 38 compras controladas de droga y logró establecer los lugares utilizados para la distribución.

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Con la información recopilada, las autoridades ejecutaron ocho diligencias de registro y allanamiento en los dos municipios. En estos procedimientos fueron capturadas seis personas mediante órdenes judiciales: una en Málaga y cinco en Concepción, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la forma en que operaba el grupo. Según la investigación, algunos puntos de expendio funcionaban camuflados en zapaterías y tiendas de barrio, establecimientos utilizados para disimular la comercialización de sustancias ilícitas.



De acuerdo con las autoridades, ‘Los Carroñeros’ obtenían ingresos aproximados de 20 millones de pesos mensuales por esta actividad ilícita, producto de la comercialización de cerca de 200 dosis de estupefacientes, según el balance entregado por la Policía.

Durante los allanamientos también fueron incautados seis teléfonos celulares que serán sometidos a análisis por parte de Policía Judicial, con el propósito de obtener información que permita fortalecer la investigación y establecer posibles conexiones de la estructura.

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El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante de la Policía de Santander, señaló que este resultado representa un golpe contra las redes de distribución de drogas en la provincia de García Rovira.

Los seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial.