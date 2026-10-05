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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Inicia recuperación de estaciones de Metrolínea vandalizadas y abandonadas en Bucaramanga

Inicia recuperación de estaciones de Metrolínea vandalizadas y abandonadas en Bucaramanga

La intervención hace parte de las medidas anunciadas por la administración municipal para mejorar la infraestructura del sistema y avanzar en una estrategia integral de movilidad.

Estación de Metrolínea vandalizada.jpg
Blu Radio. Estación de Metrolínea vandalizada //Foto: Metrolínea
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que en los próximos días comenzarán los trabajos de recuperación de dos estaciones y algunos vagones del sistema de transporte masivo Metropolitano Metrolínea, como parte de las acciones planteadas por la administración para mejorar la movilidad en la ciudad.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que el contrato para adelantar estas obras ya fue adjudicado y que próximamente comenzarán las intervenciones en la infraestructura.

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“Ya ha sido adjudicado y en los próximos días comenzaremos con la recuperación de cerca de dos estaciones y vagones”, señaló el mandatario, quien aseguró que el objetivo es mejorar las condiciones del sistema y la prestación del servicio a los usuarios.

Portilla incluyó la recuperación de la infraestructura de Metrolínea dentro de una serie de acciones que, según explicó, hacen parte de la estrategia de la administración para enfrentar los problemas de movilidad de Bucaramanga.

Entre las medidas mencionó el fortalecimiento del control operativo, la organización de las ciclorutas y la infraestructura para los ciclistas, así como la implementación de las zonas de estacionamiento regulado, además de las intervenciones en el sistema de transporte masivo.

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El alcalde también hizo énfasis en la necesidad de mejorar el comportamiento de los ciudadanos en las vías. Dijo que, además de las obras y los controles, se requiere una mayor cultura ciudadana para respetar las normas de tránsito.

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“Una cultura de orden, una cultura de respeto, de no pasarnos el semáforo en rojo, de no montar la moto por la peatonal, de transitar con los documentos en regla”, manifestó.

La administración municipal espera que la recuperación de las estaciones contribuya a mejorar las condiciones de la infraestructura de Metrolínea y hace parte de las acciones que se proyectan para fortalecer el sistema de transporte y la movilidad en Bucaramanga.

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